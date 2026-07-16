Το πρόγραμμα ανοιχτής καινοτομίας The Digital Gate V περνά στην τρίτη και τελική φάση, φέρνοντας καινοτόμες λύσεις από startups και ερευνητικές ομάδες σε πραγματικές συνθήκες αεροδρομίου.

Το πρόγραμμα ανοιχτής καινοτομίας The Digital Gate, που συνδιοργανώνεται από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, και το ACE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών , ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και περνά πλέον στην τρίτη και τελική φάση του. Οι επιλεγμένες ομάδες θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών (pilots) σε πραγματικές συνθήκες αεροδρομίου, δοκιμάζοντας τις λύσεις τους σε ένα σύνθετο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

10 Χρόνια The Digital Gate

The Digital Gate συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια παρουσίας ως ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς ανοιχτής καινοτομίας στον χώρο των αερομεταφορών και των υποδομών στην Ελλάδα. Στην πέμπτη διοργάνωσή του, συνεχίζει να αναδεικνύει και να επιταχύνει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να απαντήσουν σε πραγματικές επιχειρησιακές προκλήσεις και να βελτιώσουν την εμπειρία των επιβατών.

Η μακροχρόνια συνεργασία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με το ACE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί βασικό πυλώνα της επιτυχίας του προγράμματος, συμβάλλοντας διαχρονικά στη διασύνδεση της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της αγοράς.

Τo Πρόγραμμα

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Το πρόγραμμα αναδεικνύει καινοτόμες λύσεις που μετασχηματίζουν τα αεροδρόμια του μέλλοντος, καλώντας τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα δεδομένα για ασφαλέστερες, αποδοτικότερες και πλήρως ψηφιακές εμπειρίες επιβατών.

ΤΟ «The Digital Gate V» σε αριθμούς

66 συνολικές αιτήσεις από startups και ερευνητικές ομάδες

18 ομάδες από το εξωτερικό

15+ ερευνητικές ομάδες από πανεπιστήμια και ερευνητικά εργαστήρια

25+ οργανισμοί του οικοσυστήματος που υποστηρίζουν ενεργά το πρόγραμμα

Οι προτάσεις κάλυψαν θεματικές όπως:

Ασφάλεια αεροδρομίων και επιχειρησιακή παρακολούθηση

ΑI για λειτουργική αποδοτικότητα

Ψηφιακές λύσεις για την εμπειρία επιβατών

Ασφαλής διαχείριση και αξιοποίηση δεδομένων

ΕSG και βιωσιμότητα

Οι ομάδες που προκρίθηκαν

Κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης, οι επτά ομάδες που επιλέχθηκαν για τον υψηλό βαθμό καινοτομίας τους και τις σημαντικές δυνατότητες εφαρμογής στο αεροδρομιακό περιβάλλον θα συνεργαστούν στενά με στελέχη και ειδικούς του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και με το δίκτυο μεντόρων και συνεργατών του ACE, προκειμένου να προσαρμόσουν τις λύσεις τους στις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες και να υλοποιήσουν πιλοτικές δοκιμές σε περιβάλλον αεροδρομίου.

Η Angely αναπτύσσει ένα σύστημα παθητικής ανίχνευσης κρυμμένων όπλων που επιτρέπει τον διακριτικό και απρόσκοπτο έλεγχο ασφαλείας επιβατών σε αεροδρόμια.

αναπτύσσει ένα σύστημα παθητικής ανίχνευσης κρυμμένων όπλων που επιτρέπει τον διακριτικό και απρόσκοπτο έλεγχο ασφαλείας επιβατών σε αεροδρόμια. Η AviSense.ai προσφέρει μια πλατφόρμα που συνδυάζει δεδομένα από πολλαπλές πηγές και αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας αεροδρομίων.

προσφέρει μια πλατφόρμα που συνδυάζει δεδομένα από πολλαπλές πηγές και αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας αεροδρομίων. Η CDXi Solutions αναπτύσσει το AIrfield, μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που ενοποιεί και αναλύει επιχειρησιακά δεδομένα αεροδρομίων σε πραγματικό χρόνο.

αναπτύσσει το AIrfield, μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που ενοποιεί και αναλύει επιχειρησιακά δεδομένα αεροδρομίων σε πραγματικό χρόνο. Η Dataphoria παρέχει μια Software as a Service (SaaS)πλατφόρμα που βοηθά επιχειρήσεις να μετρούν, να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν στρατηγικά τα δεδομένα βιωσιμότητάς τους.

παρέχει μια Software as a Service (SaaS)πλατφόρμα που βοηθά επιχειρήσεις να μετρούν, να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν στρατηγικά τα δεδομένα βιωσιμότητάς τους. Η Honestli αναπτύσσει τεχνολογία ψηφιακής πιστοποίησης που διασφαλίζει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα φωτογραφιών και βίντεο από τη στιγμή της λήψης τους.

αναπτύσσει τεχνολογία ψηφιακής πιστοποίησης που διασφαλίζει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα φωτογραφιών και βίντεο από τη στιγμή της λήψης τους. Η SigniVoice προσφέρει καινοτόμες λύσεις προσβασιμότητας, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για να γεφυρώσει την επικοινωνία μεταξύ κωφών ή βαρήκοων ατόμων και ακούντων.

προσφέρει καινοτόμες λύσεις προσβασιμότητας, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για να γεφυρώσει την επικοινωνία μεταξύ κωφών ή βαρήκοων ατόμων και ακούντων. Η Transitool αναπτύσσει ψηφιακά εργαλεία που βελτιώνουν την εμπειρία των transit επιβατών, παρέχοντας πληροφορίες και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της μετεπιβίβασης.

Το Οικοσύστημα που στηρίζει την καινοτομία

Καθοριστική είναι για πρώτη φορά η συμβολή του δικτύου Ecosystem Partners, το οποίο υποστηρίζει στρατηγικά το πρόγραμμα και τη διάχυση της καινοτομίας. Στο δίκτυο συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια, innovation hubs και venture capital funds, μεταξύ των οποίων οι ahedd Digital Innovation Hub, AD&PR LAB, Intelligent Systems Lab, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Uni.Fund και Evercurious.

Δέκα χρόνια μετά την έναρξή του, το The Digital Gate συνεχίζει να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης της καινοτομίας, της ακαδημαϊκής γνώσης και της αγοράς, δημιουργώντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη τεχνολογιών με πραγματικό αντίκτυπο στον τομέα των αερομεταφορών και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μέλλοντος των αεροδρομιακών υπηρεσιών.

Όπως δήλωσε ο Διευθυντής της Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Αλέξανδρος Ζιώμας:

«Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το Digital Gate φέρνει την καινοτομία πιο κοντά στην πράξη, μετατρέποντας ιδέες σε λύσεις που δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες αεροδρομίου. Αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, ενισχύουμε την καθημερινή λειτουργία του αεροδρομίου και αναβαθμίζουμε την εμπειρία των επιβατών, δημιουργώντας ουσιαστικά και μετρήσιμα οφέλη».