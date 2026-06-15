Ο 35χρονος υποστήριξε ότι πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση με το drone που είχε αποκτήσει πρόσφατα και δεν γνώριζε ότι πετούσε κοντά σε πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για κατασκοπεία έπειτα από τον εντοπισμό θερμικής φωτογραφίας από τις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στη μνήμη drone που είχε στην κατοχή του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της 13ης Ιουνίου, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πραγματοποίησαν έλεγχο στο όχημα του 35χρονου. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε ένα μη επανδρωμένο τηλεχειριζόμενο αεροσκάφος (drone), ενώ διαπιστώθηκε ότι ο κάτοχός του δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι στη μνήμη του drone υπήρχε αποθηκευμένη θερμική φωτογραφία στην οποία απεικονίζονταν εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ακολούθησε η σύλληψή του και η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για κατασκοπεία σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, ο 35χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση με το drone που είχε αποκτήσει πρόσφατα και πως δεν γνώριζε ότι πετούσε κοντά σε πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι η θερμική εικόνα ήταν θολή και καταγράφηκε χωρίς πρόθεση.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με τους όρους της τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

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