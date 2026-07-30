«Στόχος είναι να φτιάξουμε ένα ενωτικό μέτωπο και μακάρι και ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο», είπε η Ρένα Δούρου ενόψει των εκλογών.

Η Ρένα Δούρουσυναντήθηκε χθες, Τετάρτη (29/7), με μέλη της Α’ και Β’ Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα γραφεία του κόμματος. «Ιερή υποχρέωση όλων μας να ανατάξουμε ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα με παραδόσεις, που ξεκινάνε από το “114”, την ΕΔΑ, τη μεγάλη “Αλλαγή” του 1981, τα κινήματα της Γένοβα και βέβαια την κυβερνητική “πρώτη φορά Αριστερά”, το 2015», σημείωσε η πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, εξηγώντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να αντιστοιχηθεί με τις αγωνίες των αριστερών αγωνιστών και αγωνιστριών και τονίζοντας την «τεράστια ευθύνη που έχει το κόμμα απέναντι στην ελληνική κοινωνία».

Αναφορικά με το ζήτημα των συνεργασιών η Ρένα Δούρου ξεκαθάρισε ότι οι συγκλίσεις με άλλα κόμματα είναι επιβεβλημένες και αποτελούν επίσημες αποφάσεις των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τόσο σε επίπεδο Συνεδρίου όσο και Κεντρικών Επιτροπών. «Κανένας μόνος του δεν μπορεί να ρίξει αυτή τη φαύλη κυβέρνηση, την κυβέρνηση της διαφθοράς και της σήψης» διεμήνυσε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας όμως ότι οι συνεργασίες πρέπει να γίνουν με ξεκάθαρους όρους, «δεν θα παίξουμε “μουσικές καρέκλες”», είπε χαρακτηριστικά. «Στόχος είναι να φτιάξουμε ένα ενωτικό μέτωπο και μακάρι και ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο» κατέληξε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναφορικά με την περιδίνηση που παρουσίαζε το τελευταίο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Ρένα Δούρου, επέρριψε ευθύνες στη στάση απαξίωσης που κράτησαν απέναντι στο κόμμα πρώην βουλευτές και μέλη της παράταξης. Παράλληλα στάθηκε στο γεγονός ότι η εικόνα του κόμματος έχει αλλάξει, καθώς έχει μπει «ένα φρένο» στην κοινοβουλευτική και στελεχιακή αιμορραγία, ενώ στην παράταξη διαπιστώνεται και μια σταθερή ροή νέων μελών.

Μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε και στη μεγάλη μάχη που δίνεται στη Βουλή ενάντια στο ξεπούλημα του νερού, υπενθυμίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη αποτελεί μια πόλη που έχει πρωτοστατήσει στον αγώνα κατά της εμπορευματοποίησης του κοινωνικού αυτού αγαθού: «Στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια τολμήσατε να βροντοφωνάξετε το αυτονόητο, ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα».

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε την ευκαιρία να ακούσει από κοντά τα οράματα, τις ελπίδες και τους προβληματισμούς των μελών του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι οι εντατικές προσπάθειες που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εντός και εκτός Κοινοβουλίου θα δικαιωθούν.

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Τη Ρένα Δούρου συνόδευσαν οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης και Γιάννης Αμανατίδης όπως και μέλη της Κ.Ε.

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