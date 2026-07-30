Ποιες νέες νέες ταινίες βλέπουμε στα θερινά, εκτός από την Οδύσσεια.

H Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν μόλις απέκτησε έναν ισχυρο «αντίπαλο» στο box office. Η νέα ταινία Spider-Man, κάνει την έξοδό της στις αίθουσες και αναμένεται να εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο τα εισιτήρια στις σκοτεινές αίθουσες.



Το Spider-Man: Καινούργια Μέρα, ήδη έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές που κάνουν λόγο για την καλύτερη ταινία Spider-Man με τον Τομ Χόλαντ, μέχρι σήμερα.



Σε άλλα νέα, το Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο είναι ιδανική επιλογή για ένα βραδάκι σε θερινό, ενώ ο Ταξιτζής του Μάρτιν Σκορσέζε με τον εμβληματικό Ρόμπερτ Ντε Νίρο να κεντάει στον ρόλο, θα μας καθηλώνει μπροστά στην οθόνη και 50 χρόνια μετά και πάντοτε.

Spider-Man: Καινούργια Μέρα (Spider-Man: Brand New Day)

Μετά την παγκόσμια επιτυχία-ρεκόρ της ταινίας «Spider-Man: No Way Home», η νέα ταινία «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» σηματοδοτεί ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για τον Peter Parker και τον Spider-Man.

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τα γεγονότα της ταινίας «No Way Home» και ο Peter είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος, έχοντας εθελοντικά εξαφανιστεί από τη ζωή και τις αναμνήσεις των ανθρώπων που αγαπά. Καταπολεμώντας το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει πλέον το όνομά του, έχει αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην προστασία της πόλης του — ως Spider-Man πλήρους απασχόλησης — αλλά καθώς οι απαιτήσεις προς αυτόν μεγαλώνουν, η πίεση πυροδοτεί μια εκπληκτική φυσική εξέλιξη που απειλεί την ύπαρξή του, την ίδια στιγμή που ένα παράξενο νέο μοτίβο εγκλημάτων δημιουργεί μία από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ.



Πρωταγωνιστούν: Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Τζέικομπ Μπατάλον, Τζον Μπερνθαλ.

{https://youtu.be/n8y00WDOq4Q?si=bQkQ45isiLxqfhM9}

Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο (Le Crime du 3e Etage)

Ο μισάνθρωπος μυθιστοριογράφος Φρανσουά γράφει συναρπαστικές ιστορίες εγκλήματος - «Η Άγκαθα Κρίστι συναντά την Κόκκινη Πίμπερνελ» - αλλά έξω από τον ξέφρενο φανταστικό κόσμο των μυθιστορημάτων του

Marquis la Rose, η ζωή απέχει πολύ από το να είναι συναρπαστική.

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Η σύντροφός του, Κολέτ, καθηγήτρια στη Σορβόννη και παγκοσμίου φήμης ειδικός στον Άλφρεντ Χίτσκοκ, έχει κουραστεί να παρακολουθεί τον Φρανσουά να κάθεται στο διαμέρισμά τους με τις πιτζάμες του και λαχταρά τον ενθουσιασμό των κλασικών ταινιών που παρακολουθεί με τους μαθητές της.

Όταν η Κολέτ αρχίζει να υποψιάζεται τον εκκεντρικό γείτονά τους, ηθοποιό, ότι δολοφόνησε τη γυναίκα του, η καθημερινή ζωή του ζευγαριού ανατρέπεται - και η σχέση τους ξαναζωντανεύει.

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Αχνή Θέα των Λόφων (A Pale View of The Hills)

Το πρώτο βιβλίο του Καζούο Ισιγκούρο (Τα Απομεινάρια μιας Μέρας, Ο Θαμμένος Γίγαντας) μεταφέρεται επιβλητικά στη μεγάλη οθόνη. Ένα αινιγματικό μυστήριο που διατρέχει τις δεκαετίες και γεννιέται από μια θύελλα αναμνήσεων του μεταπολεμικού Ναγκασάκι.

{https://youtu.be/3JR-UBi4D3k?si=OZVmvKupcpZQ-wej}