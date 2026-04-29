Ο Όμιλος Aktor αυξάνει την παρουσία του στον κλάδο των λατομικών δραστηριοτήτων, μέσω της 100% θυγατρικής του «Ελληνικά Λατομεία». Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του 51% της «Ρήγας Πάρος ΙΚΕ», με τίμημα που ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ.

Η εξαγοραζόμενη εταιρεία δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών στην Πάρο, με βασική εγκατάσταση το εργοστάσιο μαρμάρων στην περιοχή Μαράθι. Η αποτίμηση της συναλλαγής βασίστηκε στη δυναμική και την παραγωγική ικανότητα του ήδη λειτουργούντος λατομείου, το οποίο εμφανίζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου, η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Η επέκταση στην Πάρο θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς η περιοχή παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στην ευρύτερη αγορά του Αιγαίου.

Παράλληλα, η νέα αυτή παρουσία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη δυνατότητα του Ομίλου να υποστηρίζει έργα και σε άλλες περιοχές της χώρας, αξιοποιώντας συνέργειες και ενισχύοντας την εφοδιαστική του αλυσίδα.

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, υπογράμμισε ότι η τρέχουσα συγκυρία αποτελεί την πλέον ευνοϊκή περίοδο για επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι οι αυξημένες ανάγκες σε υποδομές και υλικά δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και επέκταση.