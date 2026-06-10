Αναστάτωση επικράτησε κατά τη διάρκεια πτήσης από Γενεύη προς Ηράκλειο με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός Ελβετού.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την απογευματινή πτήση προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, επιβάτης ελβετικής καταγωγής ηλικίας 30 ετών δημιούργησε αναστάτωση στους υπόλοιπους επιβάτες αλλά και στο προσωπικό, αφού δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις που του έκαναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, o 30χρονος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, λογομαχούσε και ήταν απείθαρχος.

Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, ο 30χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, η οποία είχε ενημερωθεί για το περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο 30χρονος Ελβετός θα οδηγηθεί αρμοδίως.