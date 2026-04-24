Από τον Ιούνιο, ο Όμιλος Hyundai θα παρέχει επίσης οχήματα και εξοπλισμό αποκατάστασης στο πρώτο Εθνικό Πυροσβεστικό Νοσοκομείο της χώρας υποστηρίζοντας τη θεραπεία και την αποκατάσταση τραυματισμένων πυροσβεστών

Ο Όμιλος Hyundai Motor συνεχίζει τις προσπάθειές του για την προστασία των πολιτών και των πυροσβεστών μέσω δωρεάς στην Εθνική Υπηρεσία Πυροσβεστικής της Νότιας Κορέας τεσσάρων (4) μη επανδρωμένων ρομπότ πυρόσβεσης με ειδική σχεδίαση σε εδάφη υψηλού κινδύνου.

Στην τελετή παράδοσης των τηλεκατευθυνόμενων ρομπότ πυρόσβεσης που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχηγείο Διάσωσης 119 στην Ναμγιαντζού (Namyangju) της επαρχίας Gyeonggi της Ν. Κορέας παρευρέθηκαν οι κκ. Euisun Chung, Executive Chair του Hyundai Motor Group, Sung Kim, President & Head of Strategic Planning Division του Hyundai Motor Group, Yongbae Lee, President & CEO της Hyundai Rotem Company, Seung-ryong Kim, Acting Commissioner of the Korea National Fire Agency και ο κ. Jin-ho Lee, Director of the Policy Coordination of the Korea National Fire Agency.

«Οι πυροσβέστες που επιχειρούν σε επικίνδυνες αποστολές χωρίς δισταγμό για να σώσουν ζωές, μας υπενθυμίζουν τις αξίες που πρέπει να τηρεί η κοινωνία μας. Σε συνεργασία με την Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κορέας, αναπτύξαμε το μη επανδρωμένο ρομπότ πυρόσβεσης για να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των πυροσβεστών. Τα μη επανδρωμένα ρομπότ πυρόσβεσης που προσφέρουμε ενσωματώνουν τις βασικές τεχνολογίες του Hyundai Motor Group και αντιπροσωπεύουν μια νέα μορφή κινητικότητας που βασίζεται στον κοινό μας στόχο της «τεχνολογίας που σώζει ζωές». Ελπίζουμε ότι θα χρησιμεύσουν ως αξιόπιστοι συνεργάτες, εισερχόμενα σε επικίνδυνες αποστολές για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πυροσβεστών. Όταν το Εθνικό Πυροσβεστικό Νοσοκομείο ξεκινήσει τη λειτουργία του τον ερχόμενο Ιούνιο, θα υποστηρίξουμε την ταχεία ανάρρωση των πυροσβεστών προσφέροντας οχήματα και εξοπλισμό αποκατάστασης. Ο Όμιλος Hyundai Motor θα συνεχίσει να παρέχει τις τεχνολογίες και την υποστήριξη που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι οι πυροσβέστες μπορούν να εκτελούν τις αποστολές τους σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον» δήλωσε ο κ. Euisun Chung, Executive Chair του Hyundai Motor Group.

«Αυτή η πρωτοβουλία σηματοδοτεί το πρώτο βήμα σε μια παραδειγματική αλλαγή που θα επαναπροσδιορίσει την αντιμετώπιση καταστροφών. Θα συνεχίσουμε να εισάγουμε ενεργά προηγμένη τεχνολογία μέσω καινοτόμου συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του Hyundai Motor Group, ενός παγκόσμιου ηγέτη κινητικότητας» δήλωσε ο κ. Seung-ryong Kim, Acting Commissioner of the Korea National Fire Agency.

Πώς βοηθά το μη επανδρωμένο ρομπότ πυρόσβεσης τους πυροσβέστες σε εδάφη υψηλού κινδύνου;

Το μη επανδρωμένο ρομπότ πυρόσβεσης αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πυρόσβεσης της Κορέας και βασίζεται στο ηλεκτροκίνητο, πολυχρηστικό μη επανδρωμένο όχημα της Hyundai Rotem, το HR-Sherpa. Εξοπλισμένο με δυνατότητες τηλεχειρισμού, το HR-Sherpa μπορεί να εξοπλιστεί με ένα ευρύ φάσμα ειδικών εργαλείων για ειδικές αποστολές, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες του μη επανδρωμένου ρομπότ πυρόσβεσης :

• Υδροβολή: Τοποθετημένο στο μπροστινό μέρος του οχήματος, το ακροφύσιο επιτρέπει τον άμεσο ψεκασμό νερού για αποτελεσματική αντιμετώπιση διαφόρων ειδών πυρκαγιάς

• Σύστημα αυτοψεκασμού: Ψεκάζει συνεχώς ψυκτικό υγρό από τα ακροφύσια που περιβάλλουν το ρομπότ, σχηματίζοντας μια κουρτίνα νερού στο εξωτερικό του. Αυτό το σύστημα προστατεύει το αμάξωμα του οχήματος από τις φλόγες και του επιτρέπει να διατηρεί θερμοκρασία 50-60°C σε περιβάλλοντα που φτάνουν έως και 800°C

• Κάμερα βελτίωσης όρασης: Μια κάμερα με αισθητήρα υπερύθρων στο μπροστινό μέρος του ρομπότ εξασφαλίζει εξαιρετική δυνατότητα ανίχνευσης αντικειμένων μέσα σε φλόγες και καπνούς, βοηθώντας στον εντοπισμό του σημείου προέλευσης της πυρκαγιάς ή ατόμων που χρειάζονται διάσωση

• Τηλεχειρισμός: Ένας τηλεχειριστής λαμβάνει βίντεο σε πραγματικό χρόνο από την κάμερα βελτίωσης όρασης της μονάδας μέσω ασύρματης σύνδεσης, επιτρέποντας τον πλήρη έλεγχο των λειτουργιών οδήγησης και των συστημάτων πυρόσβεσης του ρομπότ

• Κινητικότητα σε όλα τα εδάφη: Το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με ειδικά ελαστικά ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες και έναν κινητήρα με ανεξάρτητη κίνηση στους έξι τροχούς, επιτρέποντας την ομαλή λειτουργία του σε δύσκολα εδάφη.

Κατόπιν αιτήματος της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κορέας, δύο μη επανδρωμένα ρομπότ πυρόσβεσης παραδόθηκαν στις Ειδικές Μονάδες Διάσωσης 119 χρησιμοποιούνται ήδη σε επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών. Δύο επιπλέον ρομπότ θα παραδοθούν στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής της Επαρχίας Gyeonggi και στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής της Επαρχίας Chungnam.

Γιατί αναπτύσσονται τα μη επανδρωμένα ρομπότ πυρόσβεσης και πώς θα βοηθήσουν;

Σύμφωνα με την Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κορέας, 1.802 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί ή σκοτωθεί εν ώρα καθήκοντος την τελευταία δεκαετία. Σε απάντηση, ο Όμιλος ανέπτυξε το μη επανδρωμένο ρομπότ πυρόσβεσης για τη μείωση των κινδύνων για τους πυροσβέστες σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Το ρομπότ σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες του Ομίλου και ενσωματώνει άμεση ανατροφοδότηση από τα πληρώματα των πυροσβεστών.

Ο Όμιλος Hyundai Motor και η Εθνική Υπηρεσία Πυρκαγιάς της Κορέας αναμένουν ότι το ρομπότ θα επιχειρεί σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου που είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν από τους πυροσβέστες, όπως:

• Καταστολή πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας

• Πλοήγηση σε αποστολές με κίνδυνο κατάρρευσης δομών

• Αξιολόγηση ασφάλειας μιας επικίνδυνης περιοχής πριν από την είσοδο των ομάδων διάσωσης. Το μη επανδρωμένο ρομπότ πυρόσβεσης είναι μια ηλεκτροκίνητη πλατφόρμα που αναμένεται να λειτουργεί αποτελεσματικά σε περιορισμένους χώρους γεμάτους με τοξικά αέρια — συνθήκες που περιορίζουν τη χρήση συμβατικών οχημάτων πυρόσβεσης εσωτερικής καύσης. Παράλληλα ο Όμιλος έχει διαθέσει ολοκληρωμένα εγχειρίδια λειτουργίας και αντίστοιχη εκπαίδευση για να διασφαλίσει ότι τα ρομπότ χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά.

Ο Όμιλος θα συνεχίσει τη στενή του συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πυρκαγιάς της Κορέας για να διασφαλίσει ότι τα ρομπότ λειτουργούν με ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε περίπτωση πυρκαγιάς.