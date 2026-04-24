Στους 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία στον Αγ.Δημήτριο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Εξιχνιάστηκε από το «ελληνικό FBI» (ΔΑΟΕ) η υπόθεση ανθρωποκτονίας του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, η οποία έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης, 22/04.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 ημεδαποί, δύο άνδρες 20 και 21 ετών και δύο γυναίκες 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Από την έρευνα, ως φερόμενος δράστης της ανθρωποκτονίας ταυτοποιήθηκε ο 20χρονος. Στο πλαίσιο της προανάκρισης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας, ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.