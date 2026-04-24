Στο Αυτόφωρο Τριμελές Δικαστήριο παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις νεαροί – ένας 18χρονος και δύο 20χρονες – οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη του 20χρονου δράστη στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία, ενώ ο 20χρονος φερόμενος δράστης αντιμετωπίζει βαρύτερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων (οπλοφορία και οπλοχρησία).

Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο κοριτσιών υποστήριξε ότι καμία από τις δύο δεν γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί, ενώ ισχυρίστηκε πως η μία από τις δύο προσπάθησε να αποτρέψει τη συνάντηση, προειδοποιώντας τον 20χρονο να μην πάει στο ραντεβού. Όπως ανέφερε, οι ενέργειές τους έγιναν υπό σύγχυση και μετά το γεγονός συνεργάστηκαν με τις αρχές, δίνοντας στοιχεία για την υπόθεση.

