Στην ταράτσα έκρυψε το μαχαίρι του φονικού ο 20χρονος που μαχαίρωσε τον 27χρονο στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο οδηγείται στο Ναυτοδικείο, καθώς υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό, ενώ ακόμη τρία άτομα κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 20χρονος και ο 18χρονος φίλος του φέρονται να συναντήθηκαν με το θύμα στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, όπου είχε κανονιστεί το μοιραίο ραντεβού.

Εκεί, μετά από διαπληκτισμό, ο 27χρονος δέχθηκε θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι στην καρδιά. Μετά το περιστατικό, οι δύο νεαροί αποχώρησαν από το σημείο και, έπειτα, συναντήθηκαν με δύο νεαρές γυναίκες, οι οποίες κατηγορούνται ότι τους βοήθησαν στη συνέχεια. Ο 18χρονος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι δεν κατάφερε να αποτρέψει την επίθεση, ενώ στη συνέχεια επικοινώνησε με τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών και έδωσε πληροφορίες για την υπόθεση. Ο 20χρονος παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ συνοδεία δικηγόρου.

Πώς ομόλογησε το έγκλημα ο 20χρονος

«Μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια, ούτε εγώ κατάλαβα πως ανέβηκαν οι τόνοι. Έβγαλα το μαχαίρι και μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό θυμάμαι ότι τον μαχαίρωσα». Αυτά φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του 20χρονου. Μάλιστα, η σύντροφός του τον ρώτησε τι έγινε στη συνάντηση και εκείνος δεν της αποκάλυψε ότι μόλις είχε σκοτώσει τον 27χρονο. Όλοι μαζί, και οι τέσσερις, πήγαν σε ένα ξενοδοχείο και έμειναν εκεί. Ο 20χρονος δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ενώ ο 18χρονος φίλος του και δύο κοπέλες φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση για υπόθαλψη.

Πώς στήθηκε το «ραντεβού θανάτου» – Ερωτική αντιζηλία πίσω από τη δολοφονία 27χρονου

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, το κίνητρο φαίνεται να σχετίζεται με ερωτική αντιζηλία, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του 20χρονου που φέρεται ως δράστης, καθώς και τριών ακόμη ατόμων για υπόθαλψη. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, το θύμα είχε στο παρελθόν σχέση περίπου τεσσάρων ετών με νεαρή γυναίκα, η οποία είχε λήξει πριν από λίγους μήνες. Παρά τον χωρισμό, ο 27χρονος φέρεται να διατηρούσε επικοινωνία μαζί της, προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της διάλυσης της σχέσης. Η νέα σχέση της κοπέλας με τον 20χρονο φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία της έντασης.

Το «ραντεβού» που οδήγησε στο έγκλημα

Καθοριστικό σημείο στην υπόθεση θεωρείται η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του 20χρονου και του 27χρονου. Ο 20χρονος φέρεται να ζήτησε συνάντηση με στόχο –όπως προκύπτει από τις αρχικές εκτιμήσεις– να απαιτήσει να σταματήσει κάθε επικοινωνία με την πρώην σύντροφό του. Το ραντεβού κλείστηκε στο πάρκο Ασυρμάτου. Ο 20χρονος εμφανίστηκε στο σημείο μαζί με έναν 18χρονο φίλο του, ενώ ο 27χρονος έφτασε μόνος του με το αυτοκίνητο του πατέρα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες και τις πρώτες καταθέσεις, ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση που γρήγορα εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 27χρονο στο στήθος. Ο νεαρός κατέρρευσε στο έδαφος, ενώ οι δύο εμπλεκόμενοι στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο. Μετά τη διαφυγή τους, ο 20χρονος και ο 18χρονος φέρονται να μετέβησαν σε κατοικία, όπου συνάντησαν τις συντρόφους τους και παρέμειναν εκεί για αρκετές ώρες, μέχρι τον εντοπισμό του περιστατικού από τις αρχές.

Η τραγική σύμπτωση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο πατέρας του θύματος, ο οποίος είναι ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας στο πλαίσιο έρευνας, χωρίς να γνωρίζει ότι ο νεκρός ήταν ο γιος του. Η στιγμή της αναγνώρισης του θύματος από τον ίδιο προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη δραματικότητα στην υπόθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου.

Στην ταράτσα του σπιτιού του έκρυψε ο 20χρονος το μαχαίρι του φονικού

Στην ταράτσα του σπιτιού του, πίσω από έναν ηλιακό θερμοσίφωνα, έκρυψε το μαχαίρι με το οποίο δολοφόνησε τον 27χρονο γιο του ανώτατου στελέχους της ΕΛ.ΑΣ. ο 20χρονος δράστης του εγκλήματος που έγινε το βράδυ της Τετάρτης στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος υπέδειξε ο ίδιος στους αστυνομικούς που το είχε κρύψει.