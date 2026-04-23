Αστυνομικοί «σαρώνουν» την περιοχή αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνοντας μαρτυρικές καταθέσεις.

«Παγωμένη» είναι η γειτονιά του Αγίου Δημητρίου πέριξ του Πάρκου του Ασύρματου από την χθεσινή εν ψυχρώ δολοφονία του 27χρονου γιου ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. Ο άτυχος νέος έπεσε νεκρός μέσα στο Πάρκο έχοντας δεχθεί πλήγμα από μαχαίρι στην καρδιά χωρίς να έχει περιθώριο να αντιδράσει. Μετά την μαχαιριά, έκανε λίγα βήματα και κατέληξε με την σορό να εντοπίζει διερχόμενος πολίτης που ειδοποίησε τις Αρχές. Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι στο σημείο της δολοφονίας έσπευσε ο πατέρας του που λόγω ιδιότητας καθώς πλησίον του πάρκου είναι η κατοικία της οικογένειας θέλησε να διακριβώσει τι έχει συμβεί. Ο πατέρας δεν μπορούσε να διανοηθεί το κακό που συνέβη όταν διαπίστωσε ότι ο νεκρός ήταν ο ίδιος του ο γιος.

Το θύμα εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος, με τα χέρια του σφιγμένα σε γροθιές, μέσα στις οποίες βρέθηκαν σύμφωνα με μαρτυρίες χαλίκια, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο να προηγήθηκε πάλη ή προσπάθεια αντίστασης πριν από το μοιραίο χτύπημα.

Από χθες ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση με τις αστυνομικές αρχές να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο κινητό τηλέφωνο του θύματος και στο κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν την επίθεση. Ο 27χρονος φέρεται να έφυγε από το σπίτι του περίπου στις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης προκειμένου να συναντήσει φίλο του. Λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 21:15, έγινε κλήση στην αστυνομία από πολίτη που εντόπισε έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στο Πάρκο Ασυρμάτου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 27χρονος φαίνεται να έπεσε θύμα ενέδρας ενώ κινούνταν μέσα στο πάρκο, με τον δράστη να τον πλήττει αιφνιδιαστικά χωρίς να έχει διασαφηνιστεί το κίνητρο.

Το κρίσιμο 15λεπτο

Καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης θεωρείται το διάστημα από τις 21:00 έως τις 21:15 – τα τελευταία λεπτά πριν τον εντοπισμό του. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του βήμα-βήμα, εκτιμώντας ότι μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο εκτυλίχθηκε η επίθεση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο του 27χρονου, με τις αρχές να εξετάζουν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα τοποθεσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε κανονίσει συνάντηση ή αν υπήρξε κάποια επικοινωνία που θα οδηγήσει στους δράστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την τραγωδία πατέρας και γιος ήταν μαζί στο σπίτι παρακολουθώντας αγώνα μπάσκετ.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Η έρευνα κινείται προς κάθε κατεύθυνση, με τις αρχές να έχουν ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο της ληστείας, καθώς το θύμα είχε πάνω του τα προσωπικά του αντικείμενα και χρήματα. Παράλληλα, μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν σαφή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν οπαδικό κίνητρο, αν και εξετάζονται σχετικές μαρτυρίες. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ενδεχόμενο να είχε δοθεί ραντεβού στο πάρκο, στο οποίο ενδεχομένως συμμετείχαν περισσότερα άτομα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ενδεχόμενο προσωπικών διαφορών. Οι αστυνομικοί «σαρώνουν» την περιοχή για υλικό από κάμερες ασφαλείας, αν και η έρευνα δυσχεραίνεται λόγω της μεγάλης έκτασης του πάρκου και της έλλειψης καταγραφικών μέσων εντός του Πάρκου.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Η ανάρτηση του ταξίαρχου για τον δολοφονημένο γιο

Σε δημόσια ανάρτησή του, ο πατέρας αποχαιρέτησε τον γιο του με λόγια βαθιάς οδύνης, γράφοντας: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου».

Ακόμη πιο σπαρακτικό το γεγονός ότθ στο πάρκο όπου δολοφονήθηκε ο 27χρονος, πριν χρόνια είχε πεθάνει και ο παππούς του από ανακοπή.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα ρούχα του θύματος – Αναζητείται DNA του δράστη

Μάλιστα τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ εξετάζουν εξονυχιστικά τα ρούχα του θύματος, αναζητώντας γενετικό υλικό που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του δράστη. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης ενδέχεται να υπήρξε πάλη, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να έχει μεταφερθεί DNA του δράστη στα ρούχα ή στο σώμα του 27χρονου. Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται κομβικής σημασίας για την πορεία της έρευνας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις αρχές να εκφράζουν την ελπίδα ότι τα ψηφιακά στοιχεία και οι μαρτυρίες θα οδηγήσουν σύντομα στην ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών και στη διαλεύκανση της υπόθεσης.