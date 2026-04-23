Ο 25χρονος κατέληξε έχοντας δεχθεί πλήγμα με μαχαίρι στην καρδιά.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη δολοφονία του 25χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, με τις αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης και να εντοπίσουν τους δράστες της αιματηρής επίθεσης. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 22ας Απριλίου, όταν πολίτης ειδοποίησε τις αρχές ότι εντόπισε έναν άνδρα πεσμένο στο πάρκο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο του νεαρού. Σύμφωνα με τις πρώτες ιατροδικαστικές ενδείξεις, το θύμα έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην καρδιά. Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, το οποίο αποκλείστηκε, ενώ ξεκίνησε εκτεταμένη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Από την πρώτη στιγμή, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται στην αναζήτηση μαρτυριών και υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια. Μεταξύ αυτών, δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο οπαδικών διαφορών, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα το κίνητρο της επίθεσης. Οι αρχές κρατούν χαμηλούς τόνους, τονίζοντας ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή με όλα τα ενδεχόμενα να είναι υπό εξέταση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση προσδίδει η ταυτότητα του θύματος, καθώς πρόκειται για τον γιο ανώτερου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. Ο αξιωματικός έφτασε στο σημείο χωρίς να γνωρίζει αρχικά ότι το θύμα ήταν ο γιος του, βιώνοντας μια από τις πιο τραγικές στιγμές της ζωής του όταν αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του νεκρού. Ο Ταξίαρχος της ΕΛΑΣ, υπηρετεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ και λίγες ώρες πριν το συμβαν παρακολουθούσε αγώνα μπάσκετ με τον γιο του.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Η ανάρτηση του ταξίαρχου για τον δολοφονημένο γιο

Σε δημόσια ανάρτησή του, ο πατέρας αποχαιρέτησε τον γιο του με λόγια βαθιάς οδύνης, γράφοντας: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου».

