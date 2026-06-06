Κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ο Τραμπ επέκρινε όσους τον παροτρύνουν να καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, λέγοντας: «Χρειάζονται χρόνια για να γίνουν αυτά τα πράγματα».

Παρά τη συνεχιζόμενη διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πεπεισμένος ότι η ιρανική ηγεσία θα αναγκαστεί τελικά να αποδεχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και μήνες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε τελική συμφωνία επειδή παραμένουν «ισχυροί» και «περήφανοι», επιμένοντας ωστόσο ότι οι επιλογές τους στενεύουν.

«Είναι ισχυροί, είναι περήφανοι. Υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα έκαναν και τώρα θα πρέπει να τα κάνουν. Δεν έχουν άλλη επιλογή και αυτό απαιτεί χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, μιλώντας στην δημοσιογράφο Kristen Welker από το Chippewa Falls του Ουισκόνσιν.

Διαπραγματεύσεις εν μέσω πολέμου

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει εισέλθει ήδη στον τέταρτο μήνα του. Αν και οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε εκεχειρία τον Απρίλιο, η οποία παρατάθηκε επανειλημμένα, τα τελευταία γεγονότα καταδεικνύουν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Η ένταση αναζωπυρώθηκε μετά τις αμοιβαίες στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ενώπιον του Κογκρέσου ότι η στρατιωτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Επική Οργή» έχει πλέον ολοκληρωθεί, διευκρινίζοντας ότι οι πρόσφατες αμερικανικές ενέργειες ήταν αμυντικού χαρακτήρα.

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Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν σε επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εναντίον πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να προστατεύει τις δυνάμεις και τα συμφέροντά της στην περιοχή.

Οι επιπτώσεις από το κλείσιμο του Ορμούζ

Η κρίση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το προσωρινό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν επηρέασε σημαντικά τη διακίνηση πετρελαίου παγκοσμίως, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών του αργού και των καυσίμων.

Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις στην αμερικανική κυβέρνηση, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης επηρεάζουν άμεσα τα αμερικανικά νοικοκυριά και την οικονομία.

«Χρειάζονται χρόνια για να λυθούν τέτοιες συγκρούσεις»

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται για την καθυστέρηση επίτευξης συμφωνίας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι τέτοιου είδους συγκρούσεις δεν επιλύονται μέσα σε λίγες εβδομάδες.

«Αυτοί οι άνθρωποι πολεμούν εδώ και 47 χρόνια. Χρειάζονται χρόνια για να γίνουν αυτά τα πράγματα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η δική του κυβέρνηση κινείται ταχύτερα από προηγούμενες αμερικανικές διοικήσεις σε ανάλογες κρίσεις.

Μάλιστα, συνέκρινε τη σημερινή κατάσταση με τον πόλεμο του Βιετνάμ, υπογραμμίζοντας ότι εκείνη η σύγκρουση διήρκεσε σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η εικόνα του ιρανικού στρατού

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν καταστραφεί μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων παραγωγής drones, αρκετές βάσεις εκτόξευσης πυραύλων καθώς και σημαντικές υποδομές κατασκευής οπλικών συστημάτων.

Παρόλα αυτά, αναγνώρισε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει αξιόλογες στρατιωτικές δυνατότητες.

«Θα έλεγα ότι έχουν απομείνει περίπου το 21% με 22% του πυραυλικού τους οπλοστασίου σε σχέση με όταν ξεκίνησε η σύγκρουση. Πρόκειται ακόμη για σημαντικό αριθμό πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εκτιμήσεις αυτές φαίνεται να επιβεβαιώνονται από τις πρόσφατες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, οι οποίες έπληξαν στόχους σε διάφορα σημεία της περιοχής, μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Το πυρηνικό πρόγραμμα και το δίλημμα της επόμενης ημέρας

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η στρατιωτική εκστρατεία κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αποτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν, θέση που υποστηρίζουν σταθερά τόσο ο ίδιος όσο και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πιο σκληρών αποφάσεων εάν οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν καρπούς.

«Κάποια στιγμή θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Είτε θα υπογράψουμε μια συμφωνία είτε θα ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο», δήλωσε, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη. Και κατέληξε με μια χαρακτηριστική προειδοποίηση: «Ο άλλος δρόμος δεν είναι ευχάριστος».