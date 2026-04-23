Τον κάρφωσαν με μαχαίρι στην καρδιά.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη δολοφονία ενός 25χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης μαχαιρωμένος στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Το θύμα ήταν γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενώ η οικογένεια διαμένει σε κοντινή απόσταση από το σημείο της τραγωδίας. Ο νεαρός βρέθηκε βαριά τραυματισμένος, φέροντας σοβαρό τραύμα στην καρδιά, πιθανότατα από αιχμηρό αντικείμενο.

Σε αντίθεση με τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος τα οποία βρέθηκαν στο σημείο -γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο ληστείας ως κίνητρο- το φονικό όπλο δεν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου ο 25χρονος δέχθηκε το μοιραίο χτύπημα. Παρά τον τραυματισμό του, φέρεται να περπάτησε για λίγα μέτρα πριν καταρρεύσει, υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η μητέρα του, η οποία, αντικρίζοντας το παιδί της νεκρό, κατέρρευσε μπροστά στους αστυνομικούς. Η σκηνή που εκτυλίχθηκε ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με τους παρευρισκόμενους να κάνουν λόγο για μια ανείπωτη τραγωδία.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει την περιοχή και να συλλέγουν κρίσιμα στοιχεία. Ωστόσο, οι έρευνες δυσχεραίνονται από την απουσία καμερών ασφαλείας στο πάρκο, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπλασης.

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, σε μια προσπάθεια να ρίξουν φως στην υπόθεση και να εντοπίσουν τους δράστες.