Οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το ζευγάρι να παρακολουθεί τον αγώνα από προνομιακά σημεία της πίστας, συμμετέχοντας στο λαμπερό σκηνικό που συνοδεύει κάθε χρόνο το Grand Prix του Μονακό.

Μακριά από τα παρκέ και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης στο κοσμοπολίτικο Μονακό, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μαράια.

Το διάσημο ζευγάρι βρέθηκε στις εξέδρες του Monaco Grand Prix, ενός από τα πιο εμβληματικά και προβεβλημένα γεγονότα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, προσελκύοντας τα βλέμματα των φιλάθλων και των φωτογράφων.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαλαρός και ευδιάθετος, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα της διοργάνωσης και συνομιλώντας με προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.

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