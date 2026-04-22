Ο νεκρός που εντοπίστηκε στον Άγιο Δημήτριο φέρει τραύμα από μαχαίρι, στην καρδιά.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, το βράδυ της Τετάρτης.

Περίπου στις 21:15, ένας άνδρας ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. ότι υπήρχε κάποιος αιμόφυρτος, χωρίς τις αισθήσεις του, στη συμβολή των οδών Ασυρμάτου και Ελπίδος, στον Άγιο Δημήτριο.

Ο νεκρός άνδρας είναι περίπου 25 ετών και φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, στην καρδιά. Αστυνομικοί που έφτασαν εκεί, απέκλεισαν το σημείο όπου εντοπίστηκε ο νεκρός και διεξάγουν έρευνες και συλλέγουν στοιχεία, για την ταυτοποίηση του άνδρα.

Σύμφωνα με πηροφορίες το νεκρό παιδί είναι γιος ταξιάρχου της ΕΛΑΣ.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέφανος Μαμαλάκης, μίλησε για την φονική επίθεση σημειώνοντας: «Μάθαμε ότι μαχαιρώθηκε στον θώρακα. Το πάρκο είναι παραχωρημένο σε εργολάβο. Οι κάτοικοι έχουν δίκιο που λένε ότι θα έπρεπε να έχει κάμερες. Έχει πολύ μεγάλη παραβατικότητα στην περιοχή. Έχουμε συγκαλέσει σύσκεψη με το υπουργείο. Μία ομάδα ΔΙΑΣ, βρίσκεται πάντα στην περιοχή. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα κίνητρα και γιατί έχει συμβεί. Δεν ξέρουμε αν αυτό σχετίζεται με ένα περιστατικό πρόσφατα, σε κατάστημα εστίασης το οποίο ήταν οπαδικό επεισόδιο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άγιος Δημήτριος: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο που εντοπίστηκε ο νεκρός

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ