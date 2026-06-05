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Ο δήμος υπέβαλε καταγγελία εναντίον του.

Ταυτοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, ένας 75χρονος ο οποίος σπάμαρε δήμο με αλλεπάλληλα email.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, εις βάρος του 75χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας.

Είχε προηγηθεί καταγγελία Δημοτικής Αρχής, που ανέφερε την αποστολή υπεράριθμων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) από άγνωστο δράστη προς ηλεκτρονικές θυρίδες του Δήμου, με αποτέλεσμα τη σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών.

Για την περίεργη υπόθεση παραγγέλθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης. Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα και προέκυψε ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση των λογαριασμών email αντιστοιχούν στον 75χρονο κατηγορούμενο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.