Οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στον 18χρονο φοιτητή στη Βρετανία, όταν ο δολοφόνος του ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης και ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Την φράση «δεν μπορώ να αναπνεύσω» επαναλάμβανε ξανά και ξανά ο φοιτητής Χένρι Νόβακ, την ώρα που ξεψυχούσε και ενώ οι αστυνομικοί του φορούσαν χειροπέδες τον περασμένο Δεκέμβριο στη Βρετανία.

Βίντεο από αστυνομική κάμερα την ώρα της σύλληψης δείχνει τις αγωνιώδεις τελευταίες στιγμές του 18χρονου φοιτητή, ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, Η αστυνομία εσφαλμένα τον πέρασε για δράστη και όχι για το θύμα και του πέρασε χειροπέδες την ώρα που εκείνος ξεψυχούσε.

Οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στον 18χρονο φοιτητή από το Σαουθάμπτον τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ο δολοφόνος του, ο 23χρονος Βίκρουμ Ντίγκουα, ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης και ενήργησε σε αυτοάμυνα. Είπε στους αστυνομικούς ότι το τουρμπάνι του είχε πέσει και ότι είχε τραυματιστεί. Ο Χένρι Νόβακ από την άλλη φώναζε στους αστυνομικούς ότι τον έχουν μαχαιρώσει. «Δεν νομίζω, φίλε» ακούγεται να του απαντά ένας αστυνομικός.

Ο 23χρονος Ντίγκβα, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστο όριο τα 21 χρόνια τη Δευτέρα. Μαχαίρωσε θανάσιμα τον 18χρονο με μια λεπίδα 21 εκατοστών, την οποία όπως είπε κουβαλούσε ως μέρος σιχ πίστης του. Ο Νόβακ, δολοφονήθηκε ενώ περπατούσε μόνος του προς το σπίτι του μετά από μια βραδινή έξοδο με φίλους στο Σαουθάμπτον στις 3 Δεκεμβρίου. Ένας δικαστής απέρριψε τους ισχυρισμούς ρατσισμού που έκανε ο Ντίγκβα.

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο, ο πατέρας του Χένρι Νόβακ, Μαρκ, δήλωσε πως ο χειρισμός της αστυνομίας ήταν «αφόρητος».

«Ο Χένρι δεν έπρεπε να είχε πεθάνει στους δρόμους του Σαουθάμπτον υπό αστυνομική κράτηση», είπε, χαρακτηρίζοντάς το «απάνθρωπο και εξευτελιστικό». Πρόσθεσε ότι στον Ντίγκβα «δόθηκε ευπρέπεια» και «δεν του πέρασαν ποτέ χειροπέδες». «Ο Χένρι δεν πέθανε με αξιοπρέπεια. Δεν πέθανε με τη φροντίδα που του άξιζε. Έχασε τις αισθήσεις του πριν καν τον πιστέψει κανείς», είπε.

Με πληροφορίες του BBC