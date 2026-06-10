Η καμπάνα είχε γίνει δωρεά το 2017 στο πλαίσιο της 190ης επετείου από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Την κινητοποίηση των αρχών στη Μεσσηνία έχει προκαλέσει η μυστηριώδης εξαφάνιση της ιστορικής επετειακής καμπάνας για τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου από τον τον Διατηρητέο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, το Νιόκαστρο.

Η καμπάνα αποτελεί ένα πολύτιμο κειμήλιο, το οποίο συνδέεται με την ιστορική ναυμαχία και αποτελεί δωρεά Ρώσων φιλελλήνων. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας, η δωρεά είχε γίνει με αφορμή την συμπλήρωση 190 ετών από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ Καλαμάτας, καμπάνα βρισκόταν στο σημείο τοποθέτησής της εντός του ιερού έως τις 29 Μαΐου 2026, όπως προκύπτει από φωτογραφική τεκμηρίωση, ενώ η απουσία της διαπιστώθηκε από επισκέπτες το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02PqQeEe1wknkaCdp8TQ7ivwQ6xR3tNSHsjRusEVinKmQiMRRaAtXg683UQ85VRAHAl&id=100016776155713}

Η καμπάνα είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα στις 19 Οκτωβρίου 2017 τιμητικά με το ρωσικό πολεμικό πλοίο Azov, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων μνήμης για τα 190 έτη από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, ενώ είχε παραδωθεί με ειδική τελετή στον συγκεκριμένο ναό ως δωρεά με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα. Ωστόσο, παρότι η αρχική πρόνοια της δωρεάς ήταν η ένταξη της καμπάνας στο κωδονοστάσιο του ναού, η τοποθέτησή της δεν είχε υλοποιηθεί έως σήμερα, με αποτέλεσμα το κωδονοστάσιο να παραμένει άδειο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λόγω του επετειακού και συλλεκτικού της χαρακτήρα περιμετρικά φέρει ανάγλυφη επιγραφή: "Во славу 190-летия Наваринского сражения. Севастополь, Россия, 20 октября 2017" και στα ελληνικά (μετάφραση του ίδιου): «Εις δόξαν των 190 χρόνων από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Σεβαστούπολη, Ρωσία, 20 Οκτωβρίου 2017» (βάρος 12 kg).

Ως ιστορικής σημασίας κειμήλιο, λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες και ως γέφυρα μνήμης με ένα καθοριστικό κεφάλαιο της Ελληνικής Επανάστασης. Ως δωρεά Ρώσων φιλελλήνων, αποτύπωνε επίσης τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο λαών, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό που ξεπερνούσε την υλική της υπόσταση — έναν συμβολισμό που η απουσία της καθιστά ακόμη πιο αισθητό.

{https://www.youtube.com/watch?v=Y6G5dswf41U}