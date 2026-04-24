Ο δράστης φέρεται να μαχαίρωσε τον 27χρονο λόγω ερωτικής αντιζηλίας.

Παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρχές η υπόθεση της δολοφονίας ενός 27χρονου άνδρα στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το θύμα έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι από έναν 20χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με την πρώην σύντροφο του 27χρονου. Οι αρχές εξετάζουν ως βασικό κίνητρο την ερωτική αντιζηλία, αν και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων παραμένει υπό διερεύνηση.

Ο 20χρονος, φέρεται να έχει δηλώσει μετανιωμένος, αναφέροντας ότι η ένταση της στιγμής οδήγησε στην πράξη του και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

«Μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια, ούτε εγώ κατάλαβα πως ανέβηκαν οι τόνοι. Έβγαλα το μαχαίρι και μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό θυμάμαι ότι τον μαχαίρωσα».

Το θύμα είχε διατηρήσει για περίπου τέσσερα χρόνια σχέση με την ίδια κοπέλα, σχέση που είχε λήξει πριν εκείνη προχωρήσει σε νέο δεσμό με τον 20χρονο δράστη, ο οποίος υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό. Παρά τον χωρισμό, ο 27χρονος φέρεται να δυσκολευόταν να αποδεχτεί το τέλος της σχέσης και διατηρούσε επαφές με την πρώην σύντροφό του.

Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας

Το μαχαίρι με το οποίο έγινε η δολοφονία του 27χρονου εντοπίστηκε στην ταράτσα του σπιτιού όπου διαμένει ο 20χρονος.

Ο ίδιος υπέδειξε το σημείο και έπειτα από έρευνα του κλιμακίου του ελληνικού FBI, το μαχαίρι βρέθηκε στον ηλιακό θερμοσίφωνα.

Η μοιραία συνάντηση - Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία 3 ακόμη άτομα

Η μοιραία συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου, όπου οι δύο άνδρες είχαν συμφωνήσει να συζητήσουν τις μεταξύ τους διαφορές. Εκεί, η έντονη λογομαχία κλιμακώθηκε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 20χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε μαχαίρι, προκαλώντας θανατηφόρο τραύμα στον 27χρονο.

Η ιατροδικαστική εξέταση έκανε λόγο για τραύμα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς και για επιπλέον κακώσεις στο σώμα του θύματος.

Μετά το περιστατικό, ο δράστης αποχώρησε από το σημείο μαζί με έναν 18χρονο φίλο του και στη συνέχεια συναντήθηκαν με τις συντρόφους τους. Αργότερα, όταν το γεγονός αποκαλύφθηκε, ο 20χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς δεν ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές.

Ο 20χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και συνελήφθη για ανθρωποκτονία, ενώ λόγω της στρατιωτικής του ιδιότητας αναμένεται να οδηγηθεί και ενώπιον στρατιωτικών αρχών.