Σε ερωτική αντιζηλία φαίνεται να oφείλεται η δολοφονία του 27χρονου γιου, του αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ, σε πάρκο στον Άγιο Δημήτριο.

Στη σύλληψη ενός 20χρονου Έλληνα προχώρησαν οι Αρχές για τη δολοφονία ενός 27χρονου άνδρα, γιου ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Μαζί με τον φερόμενο ως δράστη συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα, κατηγορούμενα για υπόθαλψη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φαίνεται να σχετίζεται με ερωτική αντιζηλία. Ο 20χρονος διατηρούσε σχέση με νεαρή γυναίκα, η οποία στο παρελθόν είχε δεσμό με το θύμα. Παρότι η σχέση τους είχε λήξει πριν από μερικούς μήνες, ο 27χρονος συνέχιζε να επικοινωνεί μαζί της, επιδιώκοντας να κατανοήσει τους λόγους του χωρισμού τους.

Η συνάντηση του δράστη με το θύμα

Ο 20χρονος, χωρίς να γνωρίζει προσωπικά το θύμα, φέρεται να επικοινώνησε μαζί του και να του ζήτησε συνάντηση, προκειμένου να του ζητήσει να διακόψει κάθε επαφή με τη σύντροφό του. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο πάρκο, όπου γρήγορα προκλήθηκε έντονος διαπληκτισμός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 20χρονος τραυμάτισε τον 27χρονο με μαχαίρι στην περιοχή της καρδιάς, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Μετά το περιστατικό, ο δράστης αποχώρησε από το σημείο μαζί με έναν 18χρονο φίλο του που τον συνόδευε. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνέχεια συναντήθηκαν με τις συντρόφους τους και παρέμειναν όλοι μαζί σε εσωτερικό χώρο.

Οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στα ίχνη του 20χρονου μέσω του 18χρονου φίλου του, ο οποίος, αν και δεν είχε άμεση εμπλοκή στο έγκλημα, φέρεται να συγκλονίστηκε από την εξέλιξη και, μέσω τρίτου προσώπου, επικοινώνησε με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, περιγράφοντας όσα συνέβησαν.

Ο 20χρονος κλήθηκε από τις Αρχές για κατάθεση και παρουσιάστηκε αυτοβούλως, συνοδευόμενος από δικηγόρο, οπότε και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία. Όλοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα, καθώς ο δράστης υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ως ναύτης.

Ο 20χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, όταν σε έλεγχο είχε βρεθεί να φέρει μαχαίρι.

Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί απέκλεισαν ως πιθανά κίνητρα την ληστεία ή οπαδικές διαφορές, καθώς τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος βρέθηκαν άθικτα. Η εικόνα του εγκλήματος παρέπεμπε σε μια παρορμητική ενέργεια με προσωπικά κίνητρα, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την εξέλιξη της έρευνας.