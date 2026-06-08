Το Ιράν δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, απείλησε όμως να τις επαναλάβει εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου.

Η διπλωματία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει σε εκκρεμότητα εν μέσω των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, την ώρα που η κλιμάκωση, από πλευράς Τεχεράνης τις τελευταίες ώρες, φαίνεται να στοχεύει στην άρση του αδιεξόδου, που έχει αφήσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή χωρίς αποφασιστική επίλυση για διάστημα πάνω από 100 ημέρες.

Η εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Απρίλιο με την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το CNN, αφήνει το Ιράν παγιδευμένο σε αργές διαπραγματεύσεις, με μία οικονομία σε παράλυση από τις κυρώσεις και ένα ναυτικό αποκλεισμό από πλευράς ΗΠΑ, που λειτουργεί ως τιμωρία και εμποδίζει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ενώ παράλληλα εμποδίζει τα απαραίτητα αγαθά να φτάσουν στα λιμάνια της χώρας.

Το Ιράν έχει αντιμετωπίσει σποραδικές αμερικανικές επιθέσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης τους πυρός, ενώ τα αιτήματά του για ισραηλινή αποχώρηση από τον Λίβανο, έχουν αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό, από ένα Ισραήλ που συνεχίζει να επεκτείνει σχεδόν προκλητικά τις δραστηριότητές του εκεί.

Τώρα, η Τεχεράνη επιδιώκει να σπάσει αυτό το αδιέξοδο ασκώντας πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ είτε για να επιταχύνει μια οριστική συμφωνία για το τέλος του πολέμου, είτε πάλι να διακινδυνεύσει έναν δαπανηρό πόλεμο, που θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια. Το Ιράν δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, απείλησε όμως να τις επαναλάβει εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου.

«Αν οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί φαντάζονται ότι μέσω της «ελεγχόμενης έντασης» μπορούν να περιορίσουν το είδος της απάντησης του Ιράν, διαπράττουν ένα ανόητο λάθος», δήλωσε στρατιωτική πηγή στο ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

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Μία ακόμα επιδίωξη του Ιράν είναι να επιβάλλει το δικό του κόστος στην Ουάσινγκτον για την υποστήριξη που δείχνει στην κυβέρνηση Νετανιάχου, κατηγορώντας το Ισραήλ για την παραπαίουσα κατάπαυση του πυρός προκειμένου να αυξήσει την πίεση στον Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα απορρίψει τις φήμες ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αυτός που υπαγορεύει την πορεία του πολέμου.

Με τις επιθέσεις του σε πόλεις του Ισραήλ , ως αντίποινα για τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, το Ιράν στέλνει επίσης ένα μήνυμα ότι είναι πρόθυμο να αναλάβει τον κίνδυνο κλιμάκωσης.

«Ο άμεσος στόχος της πυραυλικής απάντησης του Ιράν μοιάζει σαν να επιβάλει τη σύνδεση (με τη Χεζμπολάχ), σηματοδοτώντας πως τα μέτωπα δεν μπορούν να διαχωριστούν», δήλωσε στο CNN ο Χαμιντρέζα Αζίζι, επισκέπτης ερευνητής στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων.

«Ότι δηλαδή η Ουάσινγκτον δεν μπορεί σιωπηλά να χαλαρώσει την πίεση στο Ιράν σε διμερές επίπεδο, την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει ελεύθερο να ενεργεί κατά της Χεζμπολάχ και ότι η επιρροή της Τεχεράνης - το Ορμούζ, η πυραυλική δύναμη, ό,τι έχει απομείνει από το δίκτυο των εταίρων του - πρέπει να ληφθεί υπόψη σε οποιαδήποτε διευθέτηση».

Με πληροφορίες του CNN