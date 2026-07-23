Πλέον ο Φάνης και η Διανελία ετοιμάζονται να περάσουν μαζί την πόρτα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ξεκινώντας μια νέα κοινή διαδρομή ως φοιτητές μετά τις ανακοίνωση των Βάσεων 2026.

Μια ξεχωριστή ιστορία αγάπης, επιμονής και πίστης στη γνώση έρχεται από τον Βόλο με φόντο τις Βάσεις 2026 με πρωταγωνιστές τον Φάνη Κανέλλο και τη Διανελία Αποστολία Μακρή, οι οποίοι κατάφεραν όχι μόνο να επιστρέψουν στα σχολικά θρανία, αλλά και να πετύχουν μαζί τον μεγάλο τους στόχο, την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από την ηλικία των 15 ετών, αποφάσισε μετά από πολλά χρόνια κοινής ζωής να κάνει ένα νέο ξεκίνημα σύμφωνα με το Magnesianews.gr. Γράφτηκαν στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Βόλου, όπου για δύο χρόνια παρακολούθησαν μαθήματα, έχοντας ήδη απολυτήριο Λυκείου. Η προσπάθειά τους ανταμείφθηκε, καθώς και οι δύο κατάφεραν να εισαχθούν στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο ήταν και η πρώτη τους επιλογή στο μηχανογραφικό.

Ο 55χρονος Φάνης και η 54χρονη Διανελία δεν αντιμετώπισαν αυτή την προσπάθεια ως δύο ξεχωριστές διαδρομές. Ήταν μαζί σε κάθε βήμα, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον στις απαιτήσεις της προετοιμασίας. «Βοηθούσαμε ο ένας τον άλλο. Όταν ένας είχε δυσκολίες, ο άλλος τον στήριζε. Σε όλο αυτό ήμασταν μαζί, η πορεία μας αυτή μας ένωσε περισσότερο και ως ζευγάρι», ανέφερε η κ. Μακρή. Τα δύο παιδιά τους στάθηκαν δίπλα τους, ενώ ο γιος τους, που έχει σπουδάσει Μαθηματικά, τους βοήθησε ακόμη και στα μαθήματα.

«Στις Πανελλαδικές τα παιδιά μας περίμεναν έξω από το σχολείο και ήταν σαν να αντιστράφηκαν οι όροι. Μπήκαν στη δική μας θέση όταν έδιναν εκείνα Πανελλαδικές κι εμείς στη δική τους», σημείωσε η κ. Μακρή.

Η Διανελία εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος, ενώ ο σύζυγός της υπηρετεί στην Πολεμική Αεροπορία. Παρά τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, η ανάγκη τους για γνώση παρέμεινε δυνατή. Όπως εξηγεί, το εσπερινό σχολείο δεν τους πρόσφερε μόνο γνώσεις, αλλά και νέες εμπειρίες ζωής.

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«Είναι σπουδαίο το έργο που παράγεται στο σχολείο. Δεν είναι μόνο η γνώση που λαμβάνεις, είναι οι δράσεις που κάναμε, οι επισκέψεις σε μουσεία, είναι οι άνθρωποι, οι συμμαθητές μας και οι καθηγητές μας», ανέφερε.

«Καθίσαμε πάλι στα θρανία γιατί δεν θέλαμε να περνάει η ζωή μας μπροστά σε έναν καναπέ. Μέσα από μας θέλαμε να πάρουν παράδειγμα και τα παιδιά μας, να μην το βάζουν ποτέ κάτω, να μην απογοητεύονται και πάντα να προσπαθούν», τόνισε η κ. Μακρή. Πλέον ο Φάνης και η Διανελία ετοιμάζονται να περάσουν μαζί την πόρτα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ξεκινώντας μια νέα κοινή διαδρομή ως φοιτητές.