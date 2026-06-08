Η νέα ανάρτηση του Δημήτρη Ζιακόπουλο για το φετινό Ελ Νίνιο.

Αν και η επίδραση του Ελ Νίνιο δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη για τον καιρό της Ευρώπης, δεδομένο θεωρείται ότι φέτος το φαινόμενο θα είναι πολύ ισχυρό.

Ειδικότερα, με νέα ανάρτηση - προειδοποίηση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος μιλάει για φαινόμενο «Super Ελ Νίνιο», σημειώνοντας με νόημα: «Η έκδοση από το ECMWF της νέας πρόγνωσης για την εξέλιξη του Ελ Νίνιο επιβεβαιώνει ότι το φετινό επεισόδιο θα είναι πολύ ισχυρό (Super El Niño). Αυτό σημαίνει ότι: (α) τους επόμενους μήνες είναι σχεδόν βέβαιη η κλιματική αναστάτωση σε πολλές περιοχές του Ν. Ημισφαιρίου της Γης και (β) κατά πάσα πιθανότητα η μέση θερμοκρασία του πλανήτη στη διάρκεια του 2026 θα είναι υψηλή. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ανάρτηση, η επίδραση του Ελ Νίνιο στον καιρό της Ευρώπης δεν είναι ξεκάθαρη».

Τι σημαίνει Ελ Νίνιο

Αν και κάθε επεισόδιο Ελ Νίνιο είναι διαφορετικό, συνήθως συνδέεται με:

-Πιο έντονες βροχές σε τμήματα της Νότιας Αμερικής, των νότιων ΗΠΑ, του Κέρατος της Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας.

-Πιο ξηρές συνθήκες στην Κεντρική Αμερική, στη βόρεια Νότια Αμερική, στην Καραϊβική, στην Αυστραλία, στην Ινδονησία και σε τμήματα της Νότιας Ασίας.

-Τα θερμά νερά μπορούν επίσης να τροφοδοτήσουν τυφώνες στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, και αντίθετα να εμποδίσουν τη δημιουργία τους στη λεκάνη του Ατλαντικού.

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Πριν από λίγες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO) και η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησαν ότι ένα νέο ρεκόρ θερμότητας στον πλανήτη είναι σχεδόν βέβαιο πριν το τέλος της δεκαετίας, με την επιστροφή του Ελ Νίνιο πιθανόν να το επισπεύσει ήδη από το 2027.

Ο αναλυτής Gareth Redmond-King του βρετανικού think tank Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU), προειδοποίησε ότι τα τελευταία ευρήματα αποτελούν «κακές ειδήσεις» για τον εφοδιασμό με τρόφιμα, που βρίσκεται ήδη υπό πίεση λόγω της κλιματικής κατάρρευσης και του περιορισμού της ροής λιπασμάτων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Το πέρασμα του Ελ Νίνιο «θα είναι καταστροφικό για πολλούς αγρότες και ζήτημα ζωής ή θανάτου για πάρα πολλούς ανθρώπους», εκτιμά ο αναλυτής.

Ο Γκουτέρες τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι η «κλιματική δράση αντίστοιχη της κρίσης», με σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.

Για τον καιρό των επόμενων ημερών ο Δημήτρης Ζιακόπουλος αναφέρει:

«Η περιοχή μας εξακολουθεί να επηρεάζεται από τον συνδυασμό των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των βόρειων ανέμων στη χώρα. Η μεγαλύτερη ένταση ( 6 μποφόρ) εντοπίζεται στο Α. Αιγαίο, τις ανατολικότερες των Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα. Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η αστάθεια το απόγευμα στην ηπειρωτική Ελλάδα θα συνεχιστεί και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 34 βαθμούς.

Την Τετάρτη (10/6), οι συνθήκες θα είναι και πάλι ευνοϊκές για την εκδήλωση απογευματινών όμβρων και καταιγίδων κατά τόπους στην ηπειρωτική χώρα και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της κεντροδυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.

Την Πέμπτη (11/6), η απογευματινή αστάθεια θα εξασθενήσει, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς».