Αν το 2025 είχε μια must ημέρα για delivery, αυτή ήταν ξεκάθαρα η Παρασκευή. Και αν είχε δύο βασικούς πρωταγωνιστές, αυτοί δεν ήταν άλλοι από τον καφέ και το σουβλάκι.

H Wolt δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας “Consumer Report 2025”, παρουσιάζοντας τις επιλογές και τις συνήθειες των καταναλωτών στην Ελλάδα. Από τα πιο δημοφιλή προϊόντα μέχρι τις πιο «περίεργες» παραγγελίες, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει μια χώρα που αγαπά την ποικιλία, την ευκολία και… τον καφέ.

Παρασκευή: η αγαπημένη μέρα για παραγγελίες

Αν υπάρχει μία ημέρα που οι Έλληνες πραγματοποιούν τις περισσότερες παραγγελίες, αυτή είναι η Παρασκευή. Σύμφωνα με την έρευνα της Wolt, η τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας είναι σταθερά η πιο δυνατή ημέρα σε όγκο παραγγελιών, με την Αθήνα να αναδεικνύεται η πιο ενεργή πόλη της χώρας.

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Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες εστιατορίων

Οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές του 2025 αναδείχθηκαν ο καφές και το σουβλάκι. Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται στην #1 θέση παγκοσμίως σε παραγγελίες καφέ μέσω της πλατφόρμας της Wolt, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση των Ελλήνων με το αγαπημένο τους ρόφημα.

Την πεντάδα των πιο δημοφιλών κατηγοριών συμπληρώνουν τα burgers, η πίτσα και η ιταλική κουζίνα, ενώ ιδιαίτερα υψηλές παραμένουν και οι παραγγελίες για γλυκά, ελληνική κουζίνα και πρωινό & brunch.

Τα must-have του Wolt Market

Οι χρήστες της πλατφόρμας δεν περιορίζονται μόνο στη διανομή φαγητού. Στο Wolt Market, τα προϊόντα που δεν λείπουν από το καλάθι των καταναλωτών είναι το νερό, το τυρί και τα αναψυκτικά, αποτυπώνοντας βασικές καθημερινές ανάγκες.

Τι παραγγέλνουν οι Έλληνες καταναλωτές ανά ώρα της ημέρας

Κατά τις ώρες εργασίας, οι Έλληνες επιλέγουν κυρίως καφέ, σουβλάκι, σάντουιτς, και ζυμαρικά. Αντίθετα, για τις βραδινές λιγούρες, οι προτιμήσεις στρέφονται προς τα burgers, την πίτσα, τις κρέπες και το sushi.

Οι παραγγελίες που ξεχώρισαν

Το 2025 καταγράφηκαν και εντυπωσιακά νούμερα:

Η πιο ακριβή παραγγελία στην Ελλάδα έφτασε τα €7.438,74.

Η πιο μακρινή παράδοση πραγματοποιήθηκε στα 32 χλμ, ενώ η πιο κοντινή στα 100 μ.

Η μεγαλύτερη παραγγελία σε εστιατόριο άγγιξε τα €1.150, ενώ στο grocery έφτασε τα €2.230.

Ένα shopping mall στην τσέπη του καταναλωτή

Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να παραγγείλουν από ηλεκτρονικά είδη και προϊόντα ομορφιάς, μέχρι είδη pet shop, και παιχνίδια.

Στις κορυφαίες retail κατηγορίες τα προϊόντα ευεξίας, οι τροφές για κατοικίδια, τα καπνικά είδη και τα λουλούδια ξεχωρίζουν, με τα τριαντάφυλλα, τα μικτά μπουκέτα και τις τουλίπες να είναι οι πρώτες επιλογές των χρηστών.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η Wolt δεν αποτελεί απλώς μια υπηρεσία delivery, αλλά έναν καθημερινό σύμμαχο για κάθε μικρή ή μεγάλη ανάγκη της ημέρας. Καθώς οι συνήθειες των καταναλωτών εξελίσσονται, η πλατφόρμα συνεχίζει να επενδύει στην ποικιλία, την ταχύτητα και την εμπειρία, διαμορφώνοντας το μέλλον των online παραγγελιών στην Ελλάδα.