200.000 ψήφοι και μια εκδήλωση που γιόρτασε τα βιβλία και έθεσε ερωτήματα για το μέλλον της δημιουργίας.

Δεκατρείς κατηγορίες, δεκατρείς νικητές και μια εκδήλωση που δεν περιορίστηκε στην απονομή βραβείων. Τα Public Βραβεία Βιβλίου 2026, που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, επιβεβαίωσαν για 13η συνεχή χρονιά τη θέση τους ως ο πιο ζωντανός διάλογος που γίνεται στη χώρα μας για το βιβλίο, τη δημιουργία και την ανάγνωση. Την εκδήλωση παρουσίασαν οι Δήμητρα Παπαδοπούλου και Σταύρος Σβήγκος, παρουσία του κλάδου του βιβλίου με πάνω από 300 συγγραφείς, εκδότες, μεταφραστές, εικονογράφους και καλλιτέχνες να τιμούν τη μεγάλη γιορτή.

Ο διάλογος ξεκίνησε πριν από τα βραβεία

Πριν ανακοινωθεί το πρώτο βραβείο, ο Απόστολος Μαγγηριάδης ανέλαβε τον συντονισμό και την παρουσίαση των Olympia Dialogues, για έναν διάλογο ανάμεσα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Olympia Group Ανδρέα Αθανασόπουλο και στον Βρετανό ιστορικό και συγγραφέα Sir Roderick Beaton, τετράκις βραβευμένο με το Βραβείο Runciman και τιμημένο από τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου με τον τίτλο του ιππότη (Knight Bachelor) για την προσφορά του στην Ιστορία και τις αγγλοελληνικές σχέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τη βαθιά σχέση του με την Ελλάδα, τη διαχρονική δύναμη της ελληνικής γλώσσας και του ομηρικού κόσμου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες πολιτισμικές μεταβάσεις επηρεάζουν τη γνώση και τη μνήμη. Ο Roderick Beaton μίλησε για το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα σε ηλικία μόλις 14 ετών, την παράλληλη ανακάλυψη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και τη γοητεία που του άσκησε ο ελληνικός πολιτισμός. Η συζήτηση επεκτάθηκε στη σχέση προφορικής παράδοσης και γραφής, στις ιστορικές επιφυλάξεις που συνόδευσαν την εφεύρεση της γραφής και στους σημερινούς προβληματισμούς γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο διακεκριμένος ελληνιστής υπογράμμισε ότι κάθε τεχνολογικό εργαλείο κρίνεται τελικά από τον τρόπο χρήσης του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του βιβλίου ως φυσικού αντικειμένου και ως μέσου βαθιάς ανθρώπινης επικοινωνίας, τονίζοντας ότι η ανάγνωση εξακολουθεί να αποτελεί αναντικατάστατο τρόπο κατανόησης του κόσμου και του εαυτού μας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ανανέωσης της ευρωπαϊκής ιδέας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα, ως θεμέλιος λίθος των αξιών του κράτους δικαίου και της ισονομίας, μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρώπης του μέλλοντος.

Ακολούθησε η παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας για τις αναγνωστικές συνήθειες των Ελλήνων από τη Σοφία Πρωτονωταρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας ερευνών Truberries. Μια σπάνια, τεκμηριωμένη ματιά στο πώς διαβάζουμε σήμερα, τι επιλέγουμε και τι μας κινητοποιεί να ανοίξουμε ένα βιβλίο.

Αναλυτικά οι νικητές εδώ