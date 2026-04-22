Ιδού το Ace, το ρομπότ της Sony που μέσω του AI κερδίζει ακόμη και επαγγελματίες αθλητές.

Το ότι η τεχνολογία έχει εντρυφήσει στον χώρο του αθλητισμού είναι κάτι γνωστό, ωστόσο κανείς δεν θα περίμενε ότι ένα ρομπότ με μία ρακέτα του πινγκ πονγκ θα φτάσει σε σημείο να κερδίζει ακόμη και επαγγελματίες αθλητές. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η προσαρμογή της στην ευκινισία και την προσαρμοστικότητα των μηχανών φέρνει πραγματικά ασύλληπτα αποτελέσματα.

Το ρομποτικό σύστημα, που ονομάζεται Ace και αναπτύχθηκε από τη Sony, δοκιμάστηκε απέναντι σε επαγγελματίες παίκτες πινκ πονκ. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: το Ace αποδείχθηκε ένας εξαιρετικά ικανός αντίπαλος, διαθέτοντας μάλιστα «υπερανθρώπινες» δυνατότητες, όπως εννέα κάμερες τοποθετημένες γύρω από το γήπεδο και την ικανότητα να παρακολουθεί με ακρίβεια το λογότυπο της μπάλας για να υπολογίζει την περιστροφή της.

Το ρομπότ έμαθε να παίζει μέσω της μεθόδου ενισχυτικής μάθησης (reinforcement learning), μιας τεχνικής AI που βασίζεται στην εμπειρία και τη συνεχή βελτίωση μέσω δοκιμών και λαθών. Όπως εξηγεί ο ερευνητής της Sony, Πήτερ Ντουρ, «είναι αδύνατο να προγραμματίσεις χειροκίνητα ένα ρομπότ για να παίξει πινγκ πονγκ. Πρέπει να μάθει μόνο του μέσα από την εμπειρία».

Για τις ανάγκες του πειράματος, η Sony κατασκεύασε ένα ολυμπιακό γήπεδο πινγκ πονγκ στα κεντρικά της γραφεία στο Τόκιο, ώστε οι αθλητές να αντιμετωπίσουν το ρομπότ υπό ισότιμες συνθήκες. Πολλοί από αυτούς δήλωσαν έκπληκτοι από το επίπεδο απόδοσης του Ace.

Σύμφωνα με τη Sony, πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα ρομπότ καταφέρνει να φτάσει σε επίπεδο έμπειρου ανθρώπινου παίκτη σε ένα ευρέως διαδεδομένο ανταγωνιστικό άθλημα στον φυσικό κόσμο.

Προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο

Το Ace διαθέτει οκτώ αρθρώσεις που του επιτρέπουν να τοποθετεί τη ρακέτα με ακρίβεια, να εκτελεί πολύπλοκα χτυπήματα και να αντιδρά ταχύτατα στις κινήσεις του αντιπάλου. Η ταχύτητα, όπως τονίζουν οι ερευνητές, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη ρομποτική, ειδικά σε δυναμικά και απρόβλεπτα περιβάλλοντα.

Σε αντίθεση με τα βιομηχανικά ρομπότ που εκτελούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις, το Ace αποδεικνύει ότι οι μηχανές μπορούν πλέον να προσαρμόζονται σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και να ανταγωνίζονται σε πραγματικό χρόνο.

Οι ερευνητές φρόντισαν να διατηρήσουν μια σχετική «δικαιοσύνη» στη σύγκριση με τους ανθρώπους, περιορίζοντας τις δυνατότητες του ρομπότ ώστε να μην υπερτερεί απλώς λόγω δύναμης ή ταχύτητας. Στόχος δεν ήταν να δημιουργηθεί μια ανίκητη μηχανή, αλλά ένα σύστημα που να κερδίζει μέσω στρατηγικής, αντίληψης και δεξιοτήτων, όπως ένας ανθρώπινος παίκτης.

Η πρόοδος αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στροφή της τεχνητής νοημοσύνης από τα θεωρητικά ή ψηφιακά περιβάλλοντα (όπως το σκάκι και τα video games) στον φυσικό κόσμο. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μια «στιγμή ChatGPT» στη ρομποτική, όπου οι μηχανές αποκτούν πλέον πρακτικές, σωματικές ικανότητες.

Χτυπήματα που «μπερδεύουν τους αθλητές

Αν και παρόμοιες προσπάθειες έχουν γίνει και στο παρελθόν, η ακρίβεια και η πολυπλοκότητα του συστήματος της Sony ξεχωρίζουν. Ορισμένοι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται δίνουν στο ρομπότ σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανθρώπων, χωρίς όμως να μειώνουν τη σημασία του επιτεύγματος.

Σε μεταγενέστερες δοκιμές, το Ace βελτίωσε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, αυξάνοντας την ταχύτητα και την επιθετικότητα του παιχνιδιού του. Αντιμετωπίζοντας τέσσερις υψηλού επιπέδου παίκτες, κατάφερε να νικήσει τους τρεις.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν ορισμένα χτυπήματα του ρομπότ, τα οποία επαγγελματίες παίκτες χαρακτήρισαν «αδύνατα» για άνθρωπο. Ωστόσο, όπως παρατήρησε ένας πρώην Ολυμπιονίκης, το γεγονός ότι το ρομπότ κατάφερε να τα εκτελέσει αποδεικνύει ότι ίσως τελικά να είναι εφικτά ακόμη και για τους ανθρώπους.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και σε τομείς όπως η βιομηχανία και η αυτοματοποίηση, ενώ ταυτόχρονα εγείρει ερωτήματα για το πώς τέτοιες τεχνολογίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε πιο ευαίσθητους τομείς στο μέλλον.

Με πληροφορίες του AP