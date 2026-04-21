Αποχώρησε μετά από 15 χρόνια ο Τιμ Κούκ.

Σε μια κομβική στιγμή για το μέλλον της Apple, ο νέος διευθύνων σύμβουλος Τζον Τέρνους αναλαμβάνει τα ηνία με μια ξεκάθαρη αλλά δύσκολη αποστολή: να επανακαθορίσει τη στρατηγική της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη και να καλύψει το χαμένο έδαφος έναντι των ανταγωνιστών.

Η αποχώρηση του Τιμ Κουκ, έπειτα από 15 χρόνια ιδιαίτερα επιτυχημένης ηγεσίας, αφήνει πίσω της ένα ισχυρό αποτύπωμα, αλλά και ένα κρίσιμο κενό σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της τεχνολογίας.

Παρά την εντυπωσιακή οικονομική της πορεία και την κυριαρχία της στις καταναλωτικές συσκευές, η Apple έχει μείνει πίσω στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Την ώρα που κολοσσοί όπως η Microsoft, η Google, η Amazon και η Meta επενδύουν τεράστια κεφάλαια σε υποδομές και ανάπτυξη μοντέλων AI, η Apple επέλεξε μια πιο συγκρατημένη στρατηγική, αποφεύγοντας τις μαζικές δαπάνες και στηριζόμενη περισσότερο σε συνεργασίες.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται και στις πρόσφατες κινήσεις της εταιρείας, όπως η ενσωμάτωση του ChatGPT της OpenAI, αλλά και η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως το Gemini της Google.

Αν και η πλατφόρμα «Apple Intelligence» έφερε νέες δυνατότητες —από δημιουργία εικόνων μέχρι έξυπνη διαχείριση ειδοποιήσεων— η ανταπόκριση των χρηστών δεν ήταν ενθουσιώδης, δείχνοντας ότι η εταιρεία δεν έχει ακόμη πείσει για την υπεροχή της στον τομέα.

Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις του iPhone συνεχίζουν να αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη της Apple, προσφέροντας προσωρινή ασφάλεια. Ωστόσο, η εξάρτηση από ώριμες πλέον κατηγορίες προϊόντων εντείνει την ανάγκη για το «επόμενο μεγάλο στοίχημα».Η αγορά στρέφεται σταδιακά προς συσκευές με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη — από wearables μέχρι νέες μορφές υπολογιστικών συστημάτων — και η Apple καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει και σε αυτή τη μετάβαση.

Ο Τέρνους, με βαθιά εμπειρία στο hardware, φαίνεται να ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της εταιρείας ότι το μέλλον της AI θα περνά μέσα από στενά ενοποιημένες συσκευές και όχι μόνο από το λογισμικό. Παράλληλα, καλείται να ενισχύσει και τον τομέα των υπηρεσιών, όπου η Apple αποκομίζει σημαντικά έσοδα μέσω συνδρομών και ψηφιακών οικοσυστημάτων.

Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί είναι η ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και την εξατομίκευση. Η Apple έχει χτίσει την ταυτότητά της γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε αντίθεση με ανταγωνιστές που βασίζονται στην εκτεταμένη αξιοποίησή τους. Ωστόσο, η εποχή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί όλο και πιο προσωποποιημένες εμπειρίες, θέτοντας την εταιρεία μπροστά σε στρατηγικά διλήμματα.