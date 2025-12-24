Άνοδο 4,6% για τις μετοχές της Nike μετά την κίνηση του Τιμ Κουκ.

Ο Τιμ Κουκ αγόρασε μετοχές της Nike αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, μια κίνηση με την οποία σχεδόν διπλασίασε το προσωπικό του μερίδιο στην εταιρεία και έδειξε την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική ανάκαμψης του CEO, Έλιοτ Χιλ.

Οι μετοχές της Nike σημείωσαν άνοδο 4,6% σήμερα, μετά την κατάθεση στις ρυθμιστικές αρχές που έδειχνε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Apple- ο οποίος είναι στο διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής εταιρείας από το 2005- αγόρασε 50.000 μετοχές, έναντι 58,97 δολαρίων έκαστη. Στις 22 Δεκεμβρίου κατείχε περίπου 105.000 μετοχές, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγορά μετοχών μέσω χρηματιστηρίου από στέλεχος της Nike. Πιθανόν να είναι η μεγαλύτερη εδώ και πάνω από μία δεκαετία, σύμφωνα με τον Τζόναθαν Κομπ, αναλυτή της Bair Equity Research. «Βλέπουμε την κίνηση του Κουκ ως θετικό σημάδι για την πρόοδο από τις ενέργειες “Win Now” του διευθύνοντος συμβούλου της Nike, Έλιοτ Χιλ», συμπλήρωσε ο αναλυτής.

Η αγορά ήρθε λίγες ημέρες αφού η Nike ανακοίνωσε ασθενέστερα τριμηνιαία περιθώρια κέρδους και υποτονικές πωλήσεις στην Κίνα, ενώ ο CEO της εταιρείας προσπαθεί να αναζωογονήσει τη ζήτηση μέσω νέων πλάνων μάρκετινγκ και καινοτομία, που επικεντρώνεται στο τρέξιμο και τον αθλητισμό, καταργώντας σταδιακά τα lifestyle προϊόντα.

Οι μετοχές της Nike έχουν υποχωρήσει κατά σχεδόν 13% από τη στιγμή που η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα τριμήνου, στις 18 Δεκεμβρίου και είναι σε τροχιά για το τέταρτο διαδοχικό έτος πτώσης.

Πηγή: Reuters