Ο Βόλκαν, η Λουίζα, η Μάιρα, η Μελίνα, ο Πόγκο και ο Μάριος είναι ανάμεσα στους σκύλους που θα μας περιμένουν το Σάββατο (6/6) στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, για να τους γνωρίσουμε και να παίξουμε μαζί τους.
Η Αστική Πανίδα του δήμου Αθηναίων διοργανώνει την εκδήλωση «Meet- Love- Adopt» με στόχο την ευαισθητοποίηση για την υιοθεσία των αδέσποτων σκύλων του καταφυγίου «Σωκράτης».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ θα περιλαμβάνει ενδιαφέροντα δρώμενα, από πρώτες βοήθειες για σκύλους, μέχρι συμβουλές εκπαίδευσης και σεμινάριο φυσικοθεραπείας, ενώ θα κλείσει με «dog parade».
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης
12:00 - 12:40
Πρώτες βοήθειες σκύλων από την Σοφία Μαρκέλου και τον Ερυθρό Σταυρό.
13 :00-15:00
Τα ζώα είναι πολύ κουλ άτομα: ένα event χρωματίσματος για μικρούς και μεγάλους! από το ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Βιβλιοπωλείο Γνώσεων.
15:00 - 15:40
Συμβουλές για την εκπαίδευση σκύλων από τον Νίκο Μαρκογιαννάκη.
16:00 - 17:00
Σεμινάριο φυσικοθεραπείας σκύλων από την Δανάη Θανοπούλου.
17:00 - 18:00
Dog Parade στη Φωκίωνος Νέγρη
- Παράλληλες δράσεις
- Εργαστήριο ζωγραφικής για παιδιά
- Μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης