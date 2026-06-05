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Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τους σκύλους του καταφυγίου «Σωκράτης».

Ο Βόλκαν, η Λουίζα, η Μάιρα, η Μελίνα, ο Πόγκο και ο Μάριος είναι ανάμεσα στους σκύλους που θα μας περιμένουν το Σάββατο (6/6) στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, για να τους γνωρίσουμε και να παίξουμε μαζί τους.

Η Αστική Πανίδα του δήμου Αθηναίων διοργανώνει την εκδήλωση «Meet- Love- Adopt» με στόχο την ευαισθητοποίηση για την υιοθεσία των αδέσποτων σκύλων του καταφυγίου «Σωκράτης».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ θα περιλαμβάνει ενδιαφέροντα δρώμενα, από πρώτες βοήθειες για σκύλους, μέχρι συμβουλές εκπαίδευσης και σεμινάριο φυσικοθεραπείας, ενώ θα κλείσει με «dog parade».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

12:00 - 12:40

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Πρώτες βοήθειες σκύλων από την Σοφία Μαρκέλου και τον Ερυθρό Σταυρό.

13 :00-15:00

Τα ζώα είναι πολύ κουλ άτομα: ένα event χρωματίσματος για μικρούς και μεγάλους! από το ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Βιβλιοπωλείο Γνώσεων.

15:00 - 15:40

Συμβουλές για την εκπαίδευση σκύλων από τον Νίκο Μαρκογιαννάκη.

16:00 - 17:00

Σεμινάριο φυσικοθεραπείας σκύλων από την Δανάη Θανοπούλου.

17:00 - 18:00

Dog Parade στη Φωκίωνος Νέγρη