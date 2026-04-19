Πολλά ρομπότ ξεπέρασαν τους δρομείς στον ημιμαραθώνιο του Πεκίνου.

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ νίκησε ημιμαραθώνιο στο Πεκίνο, τρέχοντας πιο γρήγορα από το παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών, σε μια κούρσα η οποία ανέδειξε τα τεχνολογικά άλματα που έχει κάνει η Κίνα.

Το ρομπότ της Honor ολοκλήρωσε την κούρσα σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, πιο γρήγορα από ότι ο Τζέικομπ Κιπλίμο, όταν στις 8 Μαρτίου πέτυχε το παγκόσμιο ρεκόρ ημιμαραθωνίου, στη Λισαβόνα, τερματίζοντας σε 57:20. Ωστόσο, το ρομπότ χρειάστηκε βοήθεια λίγα μέτρα πριν από τον τερματισμό, όταν έπεσε στα κιγκλιδώματα.

Δεκάδες κινεζικά ρομπότ ξεπέρασαν τους ανθρώπους που συμμετείχαν στον ημιμαραθώνιο του Πεκίνου, μια εικόνα πολύ διαφορετική σε σύγκριση με τον περσινό αγώνα. Πριν από ένα χρόνο- που συμμετείχαν 20 ρομπότ, ενώ φέτος «έτρεξαν» περισσότερα από 100- πολλά δυσκολεύτηκαν να ξεκινήσουν την κούρσα, ενώ τα περισσότερα δεν κατάφεραν να τερματίσουν. Επίσης, πέρυσι, το ταχύτερο ρομπότ ολοκλήρωσε την κούρσα σε 2ωρ.40:42, δηλαδή χρόνο σχεδόν διπλάσιο από ό,τι ο ταχύτερος άνθρωπος.

Πηγή: Guardian