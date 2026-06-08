Πέφτει η «αυλαία» των Πανελληνίων 2026 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, συνεχίζονται οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ - Όλες οι ημερομηνίες μέχρι τις Βάσεις 2026.

Με την εξέταση των τελευταίων μαθημάτων Προσανατολισμού ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, η κύρια εξεταστική διαδικασία των Πανελληνίων 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα δίνουν τη μάχη για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κλείνοντας έναν κύκλο προετοιμασίας και προσπαθειών που διήρκεσε πολλούς μήνες. Οι υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται στην Ιστορία, οι μαθητές των Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Φυσική, ενώ οι υποψήφιοι της Ομάδας Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής διαγωνίζονται στο μάθημα της Οικονομίας. Η εξέταση ξεκινά στις 08:30 το πρωί και η διάρκειά της είναι τρεις ώρες.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας στα ΕΠΑΛ - Πότε τελειώνουν οι Πανελλήνιες 2026

Την ίδια ώρα, οι Πανελλήνιες συνεχίζονται για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι έχουν μπροστά τους τα μαθήματα ειδικότητας. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου, με τους υποψηφίους να εξετάζονται σε γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών τους. Η επόμενη εξεταστική ημέρα για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 9 Ιουνίου, ενώ θα ακολουθήσουν εξετάσεις στις 11, 13 και 15 Ιουνίου. Όπως και στα ΓΕΛ, η ώρα έναρξης είναι 08:30 το πρωί, με υποχρεωτική προσέλευση των υποψηφίων έως τις 08:00.

Επόμενος σταθμός για τους μαθητές των ΕΠΑΛ είναι η Τρίτη 9 Ιουνίου, όταν θα εξεταστούν στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 ακολουθούν τα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.Το πρόγραμμα συνεχίζεται το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 με τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα. Οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, όταν οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων. Καθώς η εξεταστική διαδικασία βρίσκεται στην τελική της ευθεία, οι υποψήφιοι καλούνται να παραμείνουν συγκεντρωμένοι, να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον χρόνο τους και να αξιοποιήσουν την προετοιμασία των προηγούμενων μηνών, με στόχο την καλύτερη δυνατή επίδοση στα μαθήματα της ειδικότητάς τους.

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Σειρά παίρνουν τα Ειδικά Μαθήματα για τις Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026 και αφορούν τόσο υποψηφίους ΓΕΛ όσο και ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει συμμετοχή στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα. Η αυλαία ανοίγει την Τρίτη 16 Ιουνίου με το μάθημα των Αγγλικών, ενώ ακολουθούν το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές Αρχιτεκτονικής και άλλων καλλιτεχνικών ή τεχνολογικών κατευθύνσεων.Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις ξένες γλώσσες Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», τα οποία απαιτούνται για την εισαγωγή στα Μουσικά Τμήματα των πανεπιστημίων.

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Το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων

Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 – Αγγλικά (10:00)

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 – Ελεύθερο Σχέδιο (08:30)

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 – Γραμμικό Σχέδιο (08:30)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 – Γερμανικά (08:30)

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 – Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00)

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 – Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (08:30)

Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 – Γαλλικά (08:30)

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 – Ιταλικά (08:30)

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 – Ισπανικά (08:30)

Με την ολοκλήρωση και των Ειδικών Μαθημάτων θα κλείσει ο κύκλος των Πανελληνίων ανοίγοντας τον δρόμο για την ανακοίνωση των βαθμολογιών, και, την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι εξετάσεις αυτές αφορούν όσους διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές που απαιτούν πρόσθετη εξέταση, όπως τα τμήματα ξένων γλωσσών, οι αρχιτεκτονικές σχολές και τα μουσικά τμήματα.

Παράλληλα, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), ολοκληρώνοντας το φετινό πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Πανελλήνιες 2026: Πώς υπολογίζονται τα μόρια - Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι

Τα μόρια προκύπτουν από τους βαθμούς των τεσσάρων μαθημάτων στα οποία εξετάζεται κάθε υποψήφιος, σε συνδυασμό με τους συντελεστές βαρύτητας που έχει ορίσει κάθε σχολή. Ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια τα αποτελέσματα αθροίζονται. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 100 και έτσι προκύπτουν τα συνολικά μόρια του υποψηφίου. Kάθε τμήμα μπορεί να έχει διαφορετικούς συντελεστές, οπότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να κοιτάζουν ξεχωριστά τα δεδομένα για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν. Οι βαθμολογίες των Πανελληνίων αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουνίου. Οι Βάσεις Εισαγωγής 2026 θα γίνουν γνωστές στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.

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