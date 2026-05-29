Τα ρομπότ θα αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν εργαλεία παραγωγής με εξαρτήματα και να εκτελούν εργασίες μεταφοράς και τοποθέτησης κατά τη συναρμολόγηση μπαταριών.

Για πρώτη φορά, η BMW θα χρησιμοποιήσει ανθρωποειδή ρομπότ στην παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Δύο ρομπότ, κατασκευασμένα από τη Hexagon Robotics, προγραμματίζεται να εργαστούν στην παραγωγή από το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται στο εργοστάσιο της Λειψίας.

«Αυτό είναι το μέλλον της αυτοκινητοβιομαχίας», δήλωσε ο Michael Nikolaides, επικεφαλής διαχείρισης διαδικασιών και ψηφιοποίησης στη BMW.

Ρομποτικοί βραχίονες και άλλες μορφές αυτοματοποίησης χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Γιατί λοιπόν γίνεται στροφή προς τα ανθρωποειδή ρομπότ;

«Τα ρομπότ με ανθρωποειδή μορφή ουσιαστικά μπορείς να τα τοποθετήσεις ρομπότ σε οποιοδήποτε πόστο όπου εργάζεται σήμερα άνθρωπος, επειδή έχει το ίδιο μέγεθος και τις ίδιες δυνατότητες», τονίζει ο Nikolaides.

Το κόστος των ρομπότ έχει μειωθεί, ενώ παραμένει ακριβός ο επανασχεδιασμός μιας γραμμής παραγωγής. Κατά συνέπεια, είναι πιο οικονομική λύση τα ρομπότ που προσαρμόζονται στις υπάρχουσες ανθρώπινες διαδικασίες.

«Όταν ένα ρομπότ κόστιζε 17 εκατομμύρια, αναδιοργάνωνες το εργοστάσιό σου γύρω από αυτό. Πλέον όμως δεν ισχύει αυτό», λέει ο Bill Ray, αναλυτής της Gartner.

«Τώρα θέλεις να το εντάξεις στον ήδη υπάρχοντα τρόπο εργασίας σου».

Το ρομπότ της Hexagon ονομάζεται Aeon, έχει ανθρώπινο σχήμα, ύψος 1,65 μ. και βάρος 60 κιλά.

Μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα έως 2,4 μέτρα το δευτερόλεπτο και να μεταφέρει 15 κιλά για σύντομα χρονικά διαστήματα ή 8 κιλά σε διάρκεια.

Το Aeon διαθέτει 21 αισθητήρες, μεταξύ των οποίων κάμερες, ραντάρ, μικρόφωνο, καθώς και αισθητήρες δύναμης και ροπής για χειρισμούς.

Στη BMW, τα ρομπότ εκπαιδεύτηκαν με συνδυασμό τηλεχειρισμού και προσομοίωσης.

Στην προσομοίωση, το ρομπότ λάμβανε μια εργασία και την εκτελούσε επανειλημμένα ώστε να εντοπιστούν οι πιο αποτελεσματικές λύσεις - μια προσέγγιση γνωστή ως «ενισχυτική μάθηση» (reinforcement learning).

Ο τηλεχειρισμός χρησιμοποιήθηκε για εργασίες όπως το πιάσιμο εξαρτημάτων, ώστε το ρομπότ να «μάθει» τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ένας άνθρωπος εκτελεί την ίδια κίνηση.

Η εκπαίδευση των ρομπότ εξελίσσεται ραγδαία - όσο πιο γρήγορα εκπαιδεύεται ένα ρομπότ, τόσο το καλύτερο.

Ο Ray της Gartner εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια τα ρομπότ θα μπορούν να εκτελούν αποτελεσματικά απλές φωνητικές εντολές.

Το Aeon έχει αυτονομία μπαταρίας τριών ωρών, ενώ μια βάρδια διαρκεί οκτώ ώρες. Γι’ αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να αλλάζει μόνο του μπαταρία μέσα σε περίπου τρία λεπτά, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης προς και από τον σταθμό φόρτισης.

Στη BMW, τα ρομπότ θα αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν εργαλεία παραγωγής με εξαρτήματα και να εκτελούν εργασίες μεταφοράς και τοποθέτησης κατά τη συναρμολόγηση μπαταριών. Αν και είναι πολυλειτουργικά, όπως και οι άνθρωποι, δεν αναμένεται να αλλάζουν συχνά καθήκοντα.

Ο Nikolaides τονίζει ότι τα ρομπότ μπορούν να βοηθήσουν σε επαναλαμβανόμενες ή σωματικά απαιτητικές εργασίες, τη ενώ η εταιρεία αντιμετωπίζει την έλλειψη εργατικού δυναμικού.

«Ξέρουμε ότι σε λίγα χρόνια θα υπάρχει έλλειψη προσωπικού και τα ανθρωποειδή ρομπότ βοηθούν», αναφέρει.

«Όταν αυτοματοποιήσαμε την παραγωγή αυτοκινήτων τη δεκαετία του ’70, όλοι έλεγαν ότι αυτό θα οδηγήσει σε μαζική απώλεια θέσεων εργασίας. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο», προσθέτει.

Και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφουν το βλέμμα τους προς την ίδια κατεύθυνση.

Η Toyota, για παράδειγμα, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα ανθρωποειδή ρομπότ Digit της Agility Robotics μετά από επιτυχημένη δοκιμή. Η κινεζική Xiaomi έχει δοκιμάσει δύο δικά της ανθρωποειδή ρομπότ στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Hyundai χρησιμοποιεί τα ρομπότ Spot για βιομηχανικές επιθεωρήσεις και έχει ανακοινώσει σχέδια για χρήση των ανθρωποειδών Atlas - και τα δύο κατασκευάζονται από τη Boston Dynamics, στην οποία η Hyundai είναι βασικός μέτοχος.

Η BMW έχει ήδη εμπειρία από ανθρωποειδή ρομπότ στο εργοστάσιο του Σπάρτανμπεργκ στις ΗΠΑ, όπου το ρομπότ Figure O2 βοήθησε στην κατασκευή 30.000 μοντέλων X3. Δούλευε με τον ίδιο ρυθμό όπως ένας άνθρωπος.

Με πληροφορίες από BBC