Ένα ελληνικό ρομπότ μπήκε στο ρυθμό της Eurovision και τα «έσπασε» με το τραγούδι του Akyla.

Η συμμετοχή της Ελλάδας για τη Eurovision 2026, φαίνεται να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο του κοινού – όσο και τις τεχνητής νοημοσύνης, καθώς πλέον πέρα από τον Akyla χορεύουν το «Ferto» και τα… ρομπότ.

Μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4», ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα σύντομο απόσπασμα από τη στιγμή που ένα ανθρωποειδές ρομπότ, ελληνικής κατασκευής, χορεύει στους ρυθμούς της φετινής συμμετοχής και ξεσηκώνει τους παραβρισκόμενους.

Αν και προς το τέλος του τραγουδιού το μηχάνημα φαίνεται να σταματά, στην αρχή κατάφερε να αντιγράψει σχεδόν με απόλυτη επιτυχία τις χορευτικές ικανότητες του Akyla.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 27χρονος καλλιτέχνης αναμένεται να αναχωρήσει για τη Βιέννη μέσα στις επόμενες ημέρες προκειμένου να ολοκληρώσει και τις τελευταίες του πρόβες, ενώ θα εμφανιστεί στον Α’ Ημιτελικό στην 4η θέση, την Τρίτη 12 Μαΐου.