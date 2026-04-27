Το «The 2Night Show», επιστρέφει απόψε με δύο άνδρες καλεσμένους από τον χώρο της μουσική και της υποκριτικής.

Απόψε, Δευτέρα 27 Απριλίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Κώστα Τουρνά σε μία κατάθεση ψυχής που καλύπτει 55 χρόνια έντονης καλλιτεχνικής διαδρομής.

Ο σπουδαίος δημιουργός εξομολογείται πως η μουσική ήταν πάντα η ανάγκη του να εκφράσει όσα τον διακατέχουν για να μην «σκάσει», δουλεύοντας πάντα με καθαρό μυαλό μακριά από καταχρήσεις.

Πώς γράφτηκε το «Άνθρωπε Αγάπα» και γιατί ο ίδιος το θεωρεί μια απλή ευχή και όχι συμβουλή; Γιατί ο Γιώργος Μαρίνος τον θεωρούσε «εξομολογητή» του και από ποια συγκλονιστική στιγμή του σόουμαν με τη μητέρα του εμπνεύστηκε τον «Αχιλλέα από το Κάιρο»;

Ποιο ήταν το ψευδώνυμό του και ποιες λαϊκές επιτυχίες έγραψε για τη Ρίτα Σακελλαρίου και τη Δούκισσα; Τι δυσκολίες πέρασε στην επαγγελματική του πορεία; Τι τον έκανε να πάψει να «φουντώνει» εύκολα και να είναι πιο χαλαρός; Γιατί ανατριχιάζει κάθε φορά που ακούει τον κόσμο να τραγουδάει μαζί του; Πόσο βαθιά ήταν η απώλεια του Ρόμπερτ Ουίλιαμς, που ήταν για εκείνον κάτι παραπάνω από αδερφός; Ο Κώστας Τουρνάς συγκινεί μιλώντας για τη γυναίκα του, Μαρία, με την οποία είναι μαζί πάνω από 50 χρόνια, περιγράφοντάς την ως το απόλυτο «καταφύγιο» και το «άλλο του μισό» από την εποχή που ήταν ακόμη φαντάρος.

Τέλος, μιλάει για τη βιογραφία του «Άνθρωπε Αγάπα» από τον Θάνο Κανούση, που κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία, αλλά και για τη συναυλία του με τον Διονύση Τσακνή στο «World of Beer Festival», στις 10 Μαΐου στην Τεχνόπολη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=JrIGgJZDpxg}

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Γιώργος Γιαννόπουλος, που φέτος πρωταγωνιστεί στο «Σόι σου», στον ρόλο του Βαγγέλη Χαμπέα.

Ο αγαπημένος ηθοποιός νιώθει ευλογημένος για την επιστροφή της σειράς και εξηγεί πώς κατάφερε να βάλει το «λι» και το «νι» στον ρόλο του. Ποια λέξη προτείνει στον κύριο Μπαμπινιώτη να καταργηθεί; Πώς έφτασε στο σημείο να χαίρεται όσα λέει, χωρίς να υπολογίζει τη γνώμη των άλλων;

Γιατί δεν έκανε ποτέ «βιντεοκασέτες» και πώς προέκυψε το viral «πετσόκομμα» στη ζωή του;

Ένας άνθρωπος που φοβόταν την απόρριψη, άλλα έγινε ηθοποιός, που θέλει να κάνει ό,τι «γουστάρει», που ξέρει να κοπιάζει για να κατακτά τους στόχους του, μιλάει με αγάπη για την τηλεόραση, απομυθοποιεί το ποιοτικό και το εμπορικό, αλλά και τις «κακές» λέξεις.

Γιατί θεωρεί τις «Στροφές» του Τερλέγκα κάτι σαν τον «Ματωμένο Γάμο» του Λόρκα; Πώς οι γυναίκες τον διαμόρφωσαν και τι θέση έχουν στη ζωή του; Γιατί δηλώνει «ψώνιο» με το κορμί του και τι κάνει αν φάει λίγο παραπάνω;

Τέλος, αποκαλύπτει τα μελλοντικά του σχέδια στο θέατρο, αλλά και τις συναυλίες που ετοιμάζει με την μπάντα του, γιατί ο Γιώργος Γιαννόπουλος δεν έχει μόνο κορμί… έχει και φωνή!

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.