Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Γιατί ρε πατέρα;».

Η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε, Τρίτη 9 Ιουνίου, στο 36ο επεισόδιο

Νίκος, Φώντας, Βιβή και Μιχαήλος βρίσκονται δεμένοι και περιμένουν το χειρότερο.

Πίσω απ’ όλα, κρύβεται τελικά η μυστηριώδης «Καθεδρία» και μία υπόθεση εκατομμυρίων, που έχει ήδη ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

{https://www.youtube.com/watch?v=Iilr-NXTAz4}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι σχέσεις όλων δοκιμάζονται, οι παρεξηγήσεις φουντώνουν και νέοι έρωτες παίρνουν απρόβλεπτη τροπή - με αποκορύφωμα τον Ρουκάκα που επιστρέφει αποφασισμένος στην Αντιγόνη για… πλατωνικό έρωτα.

{https://www.youtube.com/watch?v=qiQUFXlXFM0}

Κι ενώ όλοι έχουν γίνει «μπουρδούκουλο», ένα είναι σίγουρο: η ιστορία με τα χρήματα μόλις ξεκίνησε και η «Καθεδρία» δεν έχει πει την τελευταία της λέξη.