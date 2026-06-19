Ο κ. Μαρκόπουλος αναλαμβάνει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής.

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης προχώρησαν στην ανάθεση αρμοδιοτήτων στον νέο υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο κ. Μαρκόπουλος αναλαμβάνει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτήν. Παράλληλα, τίθενται υπό την ευθύνη του το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, καθώς και η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων της ίδιας Γενικής Γραμματείας. Επιπλέον, αναλαμβάνει την εποπτεία ή και υποστήριξη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τι αναλαμβάνει ο Μαρκόπουλος

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον υφυπουργό περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την άσκηση κοινοβουλευτικού έργου, την υποβολή προτάσεων για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, την έκδοση διοικητικών πράξεων, την υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, καθώς και την εκπροσώπηση του υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς. Στο πεδίο ευθύνης του εντάσσεται επίσης η επιλογή και ο διορισμός διοικήσεων εποπτευόμενων φορέων, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση και λειτουργία του ιδιαίτερου γραφείου του.

Την ίδια στιγμή, η απόφαση προβλέπει ότι ορισμένες κρίσιμες αρμοδιότητες παραμένουν αποκλειστικά στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η νομοθετική πρωτοβουλία, η αποδοχή γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οργάνωση των υπηρεσιών του υπουργείου, η σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν το προσωπικό των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων.