Το ανατρεπτικό βίντεο κλιπ της τραγουδίστριας.

Το πολυαναμενόμενο βίντεο κλιπ της απόλυτης ελληνίδας σταρ Άννας Βίσση, κυκλοφόρησε σήμερα το μεσημέρι.

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, μέσα από το επίσημο κανάλι της Άννας Βίσση, προβλήθηκε το music video του νέου τραγουδιού «Αιγαίο» το οποίο οι φαν από την πρώτη κιόλας σιγμή λάτρεψαν, με τα πρώτα μικρά βίντεο στα social media να κάνουν πάταγο.

Το νέο τραγούδι «Αιγαίο» φέρνει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα ενώ την παραγωγή του έχει αναλάβει η Vission Music, το νέο creative label που δημιούργησε η Άννα Βίσση σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα.

Το «Αιγαίο» έχει καταφέρει μέσα σε 24 ώρες να ξεπεράσει τα 93.000 streams στο Spotify, ενώ έχει περισσότερα από 152.584 streams.

