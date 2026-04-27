Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιάννη Δαββέτα και το vidcast «Johnny@TheMovies», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σειρά «Maestro».

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και σεναριογράφος, αποκάλυψε το λόγο για τον οποίο άλλαξε τίτλο η σειρά προκειμένου να δημοσιευθεί στην πλατφόρμα του Netflix, ενώ εστίασε και στο γεγονός ότι αντλεί έμπνευση για τα σενάριά του από την επικαιρότητα και όσα βιώνει η κοινωνία.

Όπως εξήγησε, συνήθιζε να γράφει από νεαρή ηλικία, ωστόσο παρακολουθώντας μερικές από τις πρώτες του δουλειές, παρατηρεί λάθη στα σενάρια και τα γυρίσματα.

Μιλώντας για την τελευταία του επιτυχία, «Maestro» που έχει κερδίσει το κοινό του Netflix σε χώρες του εξωτερικού, αποκάλυψε ότι στον τελευταίο κύκλο, έχει πάρει έμπνευση από την ιστορία της γιαγιάς του:

«Η γιαγιά μου με είχε καθορίσει, ήταν πολύ στη ζωή μου. Έφυγε πριν ένα χρόνο, σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή και τις δύο πρώτες σεζόν του Maestro, τις είδε και στους Παξούς… Ήταν μαζί μας. Δεν έχω βασίσει χαρακτήρα πάνω στη γιαγιά μου. Το ‘χω γράψει στην ταινία… Στον τελευταίο κύκλο, έχω χρησιμοποιήσει μία ιστορία της γιαγιάς μου… Την έχω βάλει σε δύο ήρωες. Δεν θα πω τώρα… Αλλά έχει σχέση με το πώς γνωρίστηκε με τον παππού μου… Την ιστορία την πήρα και την έκανα εικόνα στα νέα επεισόδια που έρχονται».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά την αλλαγή του τίτλου στην σειρά, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, αποκάλυψε ότι έπρεπε να γίνει για λόγους αλγόριθμου: «Το Maestro είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου… Το πρώτο που μου έκανε ένα τέτοιο άνοιγμα στο εξωτερικό και πλέον μιλάω για δουλειές με το εξωτερικό. Είναι διαφορετικό σε βλέπουν 180 χώρες και διαφορετικό μόνο μία, η δική σου…».

Και συνέχισε: «Ναι, στην αρχή ήταν Maestro και με συζήτηση με το Netflix, άλλαξε. Τυχαίνει να ήταν συγκυριακά και η ταινία του Μπράντλεϊ Κούπερ… Αφού είχαμε υπογράψει, αγόρασε την ταινία Maestro… οπότε με τον αλγόριθμο θα δημιουργούσε πρόβλημα, γιατί θα βγαίναμε πολύ κοντά στις εποχές… Μου είπαν να σκεφτώ εναλλακτικούς τίτλους, πρότειναν εκείνοι, πρότεινα και εγώ. Το Maestro in Blue, άρεσε και στις δύο πλευρές. Το ένα είναι γιατί ήταν εύηχο, μετά ψυχολογικά ήταν λίγο «σκοτεινό» και μου άρεσε, και το χρώμα θυμίζει Ελλάδα… Οπότε κάλυπτε…».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης μάλιστα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε ότι η σειρά έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής σε Ολλανδία και Λατινική Αμερική, την Τουρκία και την Ισπανία.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο σεναριογράφος και ηθοποιός, τόνισε ότι πίσω από τις δημιουργίες του υπάρχει έμπνευση από την επικαιρότητα και όσα απασχολούν τον κόσμο: «Η τέχνη για εμένα, είναι τα πάντα. Είναι λύση σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι το «απέναντι» σε πολύ σκληρά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν. Ας είμαστε ρεαλιστές ζούμε σε σκληρό, αντιφατικό κόσμο… Μέσα από τα σενάρια και τις ιστορίες μου… Δεν καταλάβαινα ότι το έκανα από πάντα… Δεν μπορώ να γράψω κάτι, αν δεν έχει σχέση με κάτι που βιώνουμε όλοι μας. Δεν μπορώ να εμπνευστώ».

