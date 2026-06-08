Ξέρουμε ποιες νέες σειρές θα δείτε στο Netflix, την εβδομάδα 8 - 14 Ιουνίου.

Επτά νέες σειρές έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 8 - 14 Ιουνίου 2026, μεταξύ των οποίων και η πέμπτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Γλυκές Μανόλιες» που έχει βρει τους δικούς της πιστούς θαυμαστές.



Το ποδοσφαιρόφιλο κοινό θα απολαύσει το The Rest is Football με τις πιο καυτές φάσεις του Μουντιάλ, ενώ όσοι θέλουν μια καλή ταινία για ένα χαλαρό, καλοκαιρινό βραδάκι στο σπίτι, το πάντα αγαπημένο, Ληστεία αλά Ιταλικά είναι ιδανική πρόταση.

Σειρές του Netflix

Outlast: Η Ζούγκλα (Outlast: The Jungle)

Κυκλοφορεί 10/06/2026



Σ' ένα απομακρυσμένο τροπικό νησί, 16 παίκτες πρέπει να επιβιώσουν, να νικήσουν τους αντιπάλους και να μείνουν σε μια ομάδα για να διεκδικήσουν 1 εκατομμύριο δολάρια.

Η Ιστορία της Οικογένειάς μου: Σεζόν 2 (My Family: Season 2)

Κυκλοφορεί 10/06/2026



Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Φάουστο, η οικογένειά του έχει αποτύχει να κρατήσει τα παιδιά μαζί — κι η επιστροφή του αποξενωμένου τους παππού ανοίγει παλιές πληγές.



Γλυκές Μανόλιες: Σεζόν 5 (Sweet Magnolias: Season 5)

Κυκλοφορεί 11/06/2026



Με τον επικείμενο γάμο να πλησιάζει, οι Μανόλιες κυνηγούν όνειρα και ανακαλύπτουν τον κόσμο έξω από το Σερένιτι, ενώ στηρίζουν η μία την άλλη σε ένα καλοκαίρι αλλαγών.

{https://youtu.be/d8_FSNLyTAY?si=ILwABLclX-zTMNis}

Viral Hit

Κυκλοφορεί 11/06/2026



Όταν μια συμπλοκή τον κάνει κατά λάθος viral, ένας φτωχός και εκφοβισμένος έφηβος ανοίγει κανάλι streaming για να εκμεταλλευτεί τη φήμη και να ξεφύγει από την απόγνωση.

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{https://youtu.be/jIcq71UH8rA?si=a9Yc_AB2ApgVez7h}

Η Κακή Δικηγόρος (The Evil Lawyer)

Κυκλοφορεί 11/06/2026



Όταν κατηγορείται άδικα για ένα βάναυσο έγκλημα, ένας νεαρός δικηγόρος αναθέτει σε μια άκαρδη δημόσια συνήγορο να καθαρίσει το όνομά του και να βρει την αλήθεια.





Χαμένη Υπόθεση (Losing Judgment)

Κυκλοφορεί 12/06/2026



Όταν ένα ξέσπασμα στο δικαστήριο αποκαλύπτει την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή της, μια δικηγόρος ξεκινά από την αρχή σε μια μικρή εταιρεία, με μια πολύ προσωπική υπόθεση.



Ο Πολύγαμος (The Polygamist)

Κυκλοφορεί 12/06/2026



Η αγαπημένη των social, Τζόις, είναι η προσωποποίηση της τέλειας συζυγικής ζωής, ώσπου οι περιπέτειες του άπιστου συζύγου της πυροδοτούν μια συναισθηματική κατάρρευση.

{https://youtu.be/KBJllQVRuAA?si=Y-FhRty232Y3stvD}

Netflix Sport Series

The Rest is Football

Κυκλοφορεί 10/06/2026



Ο θρυλικός Γκάρι Λίνεκερ, ο Άλαν Σίρερ και ο Μάικα Ρίτσαρντς φέρνουν καθημερινά από τη Νέα Υόρκη όλο το κέφι, την ανάλυση και τις πιο καυτές φάσεις του Μουντιάλ 2026.

Netflix K&F Series

Sesame Street: Τόμος 3 (Sesame Street: Volume 3)

Κυκλοφορεί 08/06/2026



Περάστε κι άλλο χρόνο με τους φίλους σας στο Σέσαμι Στριτ! Από ταξίδια στο διάστημα μέχρι νέα σόου, η παρέα βρίσκει διαρκώς τρόπους να μάθει, να παίξει και να μεγαλώσει.

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