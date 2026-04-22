Ο πιλότος ήθελε φωτογραφίες και βίντεο από την τελευταία πτήση του.

Πρόστιμο ύψους 59.200 δολαρίων επιβλήθηκε σε πιλότο μαχητικού αεροσκάφους στη Νότια Κορέα, για σύγκρουση που προκλήθηκε το 2021, επειδή ήθελε φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή που «πετούσε».

Σύμφωνα με έκθεση αρμόδιας επιτροπής, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, ο πιλότος ήθελε υλικό από την τελευταία πτήση που θα έκανε προτού του ανατεθούν νέα καθήκοντα.

Ενώ πετούσε με 578 χλμ/ώρα, ζήτησε από τον πιλότο άλλου μαχητικού αεροσκάφους και σε τρίτο συνάδελφό του να τον φωτογραφίσουν με τα κινητά τηλέφωνά τους. Θέλοντας την πιο εντυπωσιακή λήψη, έκανε ελιγμό που είχε ως συνέπεια να πλησιάσει πολύ το άλλο αεροπλάνο και να συγκρουστεί ο αριστερός σταθεροποιητής του- στη ουρά του αεροσκάφους- με το το φτερό.

Από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανένας, αλλά προκλήθηκαν ζημιές ύψους 593.000 δολαρίων. Ο ελιγμός που έκανε ο πιλότος- χωρίς συντονισμό με τους συναδέλφους του- είχε ως αποτέλεσμα την αναστροφή του αεροσκάφους έως 137 μοίρες, κάτι που επέτρεψε να μπορεί να καταγραφεί στο βίντεο το πάνω μέρος, σύμφωνα με την έκθεση.

Αρχικά, το υπουργείο Άμυνας είχε διατάξει τον πιλότο να καλύψει πλήρως τις ζημιές, αλλά έπειτα από έφεση η επιτροπή μείωση το ποσό στο 10% του κόστους. Η επιτροπή έλαβε υπόψη της το γεγονός πως στο παρελθόν έχουν υπάρξει κι άλλοι πιλότοι που βιντεοσκόπησαν πτήσεις, όπως και ότι μετά τη σύγκρουση ο συγκεκριμένος κατάφερε να επιστρέψει στη βάση του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP