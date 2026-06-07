Η ανακοίνωση συνδέει την κατάσταση στον χώρο του μπάσκετ με ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «στις εκλογές θα έρθει το τέλος σας».

Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση παρενέβη η «Θύρα 13», απευθύνοντας βαρύτατες κατηγορίες προς την κυβέρνηση με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ και τη διαιτησία στους τελικούς της Basket League.

Οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού κάνουν λόγο για «παράγκα στο μπάσκετ» και κατηγορούν την πολιτεία για ανοχή σε φαινόμενα που, όπως υποστηρίζουν, πλήττουν την αξιοπιστία του αθλήματος και των διοργανώσεων.

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Η ανακοίνωση της Θύρας 13

«Ως το παλιότερο και πιο ιστορικό οργανωμένο οπαδικό κίνημα της χώρας, που φέτος φτάνει αισίως τα 60 χρόνια ζωής και απαριθμεί χιλιάδες κόσμο, τοποθετούμαστε με την κάτωθι επιστολή βάσει των τελευταίων πολλών πλέον γεγονότων ως εξής:

Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες ενός καθεστώτος που έχει στηθεί με την ‘’ομάδα αλήθειας’’ του Πειραιά να έχει γαντζωθεί με κάθε τρόπο-βρώμικο ως συνήθως- στους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς του κόμματός σας. Με αποκορύφωμα το φετινό τσίρκο που στήθηκε στην Ευρωλίγκα αλλά και με την επαναλαμβανόμενη εξόφθαλμη αδικία στο Ελληνικό πρωτάθλημα ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στη γλώσσα που καταλαβαίνετε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αν νομίζατε ότι θα καθίσουμε να βλέπουμε τη νέα παράγκα να χτίζεται με Λιόλιους, υποτακτικούς διαιτητές, πληρωμένα παπαγαλάκια που μιλάνε για πικ εντ ρολ κρύβοντας τη βρωμιά, ενώ η αδικία προς τους αθλητές και τον κόσμο του Παναθηναϊκού έχει γίνει καθημερινότητα, λυπούμαστε. Σας έχουμε νέα και είναι άσχημα. Δεν θα αφήσουμε την ποδοσφαιροποίηση του Αυτοκράτορα με ευθύνη του Μαξίμου.

Στις επόμενες εκλογές θα αντιδράσουμε όπως ακριβώς σας αξίζει. Όχι μόνο με συνθήματα (τα οποία αναφέρονται περιέργως σε κάθε φύλλο αγώνος στο ΟΑΚΑ ενώ στο Σεφ παθαίνουν ωτίτιδα οι διαιτητές) και πανό. Θα το δείτε στις κάλπες. Και θα το δείτε όχι με την αποχή όπως εύχεστε, αλλά με συμμετοχή ΟΛΩΝ των Παναθηναϊκών και των οικογενειών τους. Σε κάθε πόλη και χωριό σε κάθε περιοχή της χώρας, από τον πολίτη που ψηφίζει για πρώτη φορά μέχρι τον παππού και τη γιαγιά. Αγκαζέ με σταυρωμένα ψηφοδέλτια, όπως ακριβώς κάνατε τόσα χρόνια. Τα εκατομμύρια των Παναθηναϊκών ξεκινούν αγώνα για όσες εκλογές χρειαστεί. Μια; Δυο; τρεις Κυριακές; Μέχρι το τέλος σας. Η οργή μετά τα εξόφθαλμα γεγονότα δεν θα σταματήσει στον Λιόλιο, την Τσαρούχα, τον Χριστινάκη και τα άλλα παιδιά. Θα πληρώσετε όσοι τη δημιουργήσατε, όσοι την ανέχεστε και όσοι σωπαίνετε. Και ειδικά εσείς οι βουλευτές και υπουργοί που δηλώνετε Παναθηναϊκοί και δεν βγάζετε λέξη για τα όργια. Σε εσάς, επειδή ξέρουμε και ποιοι είστε θα θυμηθούμε και άλλους συγγενείς και άλλους φίλους και άλλες ψήφους. Μετά ας έρχεστε στο γήπεδο σαν απλοί φίλαθλοι γιατί βουλευτές δεν θα είστε. Αν έρχεστε.

Ο Παναθηναϊκός εδώ και καιρό αντιμετωπίζεται σαν ομάδα άλλου κράτους. Ο Πρωθυπουργός ξέχασε να καλέσει τον Πρωταθλητή Ευρώπης στο Μαξίμου το 2024. Αντιθέτως δεν ξέχασε να καλέσει την αγαπημένη του ομάδα και αυτουνού και του ανιψιού του φέτος. Θα έχει πολύ πλάκα μετά την Ελληνοποίηση του Θωμά από τον Πειραιά να κατεβεί και βουλευτής με το κόμμα σας(Αλήθεια οι βουλευτές εκεί στον Πειραιά πώς νιώθετε γι' αυτό;). Να αρχίσουμε από την παραχώρηση- με λεφτά του Ελληνικού λαού - του ΣΕΦ με υπογραφή Βρούτση; Να συνεχίσουμε με τα ξεχασμένα χρέη των Αγγελόπουλων σε τράπεζες και οργανισμούς; (Η ‘’απευθείας ανάθεση’’ στον Τσάκο για το LNG στη Βραζιλία και οι υπόλοιπες δουλειές ήταν άραγε μέσα στη συμφωνία να μπει στην ΚΑΕ Ολυμπιακός;) Να θυμίσουμε το κρατικό ράδιο της ΕΟΚ που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες κάτι φίλους του Λιόλιου για να μην τους ακούει άνθρωπος;

Είναι τόσα που ξέρουμε που γράφουμε βιβλίο και επειδή πλέον έχουμε και τις πηγές να το επιβεβαιώσουν η θέση σας έγινε δύσκολη. Διαβάστε αυτό το κείμενο στον πρωθυπουργό, ως τη λυπητερή συνέπεια της αφωνίας σας τόσο καιρό. Περιμένουμε με μεγάλη περιέργεια να δούμε το σύστημά σας στους επόμενους τελικούς. Όχι πως θα αλλάξει κάτι για εμάς, η απόφασή μας είναι δεδομένη. Απλά αν τα κάνετε χειρότερα, στο παραβάν των εκλογικών κέντρων θα αναστήσουμε και νεκρούς. Θα ψηφίσουμε με μόνο γνώμονα τον Παναθηναϊκό και την απόφασή μας να πέσετε.

Η παρούσα επιστολή θα σταλεί σε όλους τους βουλευτές της ΝΔ σε όλη τη χώρα.

ΥΓ. Είτε μείνει είτε φύγει ο καφετζής μετά την απόφαση της ΕΕΑ να τον καλέσει μικρή σημασία έχει για εμάς. Η πηγή είστε εσείς και επειδή ξέρουμε το θράσος και την ξετσιπωσιά σας, δεν μας κάνει εντύπωση αν έρθει κάποιος χειρότερος. Ήρθε η ώρα να δαγκώσουμε όχι να γαβγίσουμε. Και θα δαγκώσουμε εκεί ακριβώς που σας πονάει. Στην κάλπη.

Υ.Γ. 2 Ξέρουμε ότι έπρεπε να μείνει με κάθε τρόπο ο Μπαρτζώκας σαν σύμβολο ενότητας για να πουλάει γαβροσύνη γιατί ο εμφύλιος Μαρινάκη-Δημητριάδη θα έπαιρνε άλλες διαστάσεις και οι μπουνιές στο ΟΑΚΑ θα ήταν ένα τίποτα σε αυτό που θα ερχόταν. Αλλά το να επεμβαίνετε μέχρι και για να φτιάξετε το προφίλ ενός κομμουνιστή(γελάμε) που έχει καταντήσει το πλυντήριο των αφών δεν γίνεται ούτε στη Βόρεια Κορέα. Ας το κάνατε πιο διακριτικά. Σας πιάσαμε. Ο υποκινητής της βίας όχι μόνο μένει ατιμώρητος από αρχές και ΔΕΑΒ αλλά τον λανσάρετε και ως πρότυπο. Θα τιμωρηθείτε στην κάλπη εσείς λοιπόν.

Υ.Γ.3 Όσοι θίχτηκαν με τα συνθήματα κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου ας μάθουν πρώτα πότε έγινε η Τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Ο Παναθηναϊκός έχει δοξάσει αυτή τη χώρα στα πέρατα της γης και θα συνεχίσει να το κάνει είτε είναι επιθυμητός στο Μαξίμου είτε όχι.

- ΘΥΡΑ 13 1966 -»