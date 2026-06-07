Το αποτέλεσμα στη Στοκχόλμη καταγράφεται ως μια από τις ελάχιστες «παραφωνίες» στην εντυπωσιακή πορεία κυριαρχίας του στο αγώνισμα.

Μια έκπληξη σημειώθηκε στο Diamond League της Στοκχόλμης, όπου ο Μόντο Ντουπλάντις δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 6 μέτρα και περιορίστηκε στη δεύτερη θέση του αγώνα επί κοντώ.

Ο Σουηδός που έχει συνηθίσει να κυριαρχεί παγκοσμίως στο αγώνισμα, έμεινε χαμηλότερα από το συνηθισμένο αγωνιστικό του επίπεδο, χωρίς να περάσει το κρίσιμο ύψος που θα του έδινε προβάδισμα στη μάχη της πρώτης θέσης.

Την πρωτιά κατέκτησε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, εκμεταλλευόμενος την αστοχία του Ντουπλάντις, σε έναν αγώνα όπου οι λεπτομέρειες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάταξη.

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