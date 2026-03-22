Και φαίνεται πως «δεν του αρέσει» που έγινε γνωστό από τώρα.

Ο Μόντο Ντουπλάντις και η σύντροφός του, Desiree Inglander, «παντρεύτηκαν κρυφά».

Οι πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν πως δεν είναι χαρούμενος που ο κόσμος το γνωρίζει ήδη.

Ο 26χρονος σταρ του επί κοντώ ήταν αρραβωνιασμένος με τη σύντροφό του και μοντέλο Desiree Inglander από το καλοκαίρι του 2024, ανακοινώνοντάς το μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

«Και κανείς δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι είχαν κάνει το επόμενο βήμα με τον γάμο τους, μέχρι που αποκαλύφθηκε τυχαία» σχολιάζουν ξένα μέσα.

Ο γάμος έγινε κεκλεισμένων των θυρών, αν και υπάρχουν σχέδια για να γίνει μια «σωστή δεξίωση αργότερα φέτος στη Γαλλία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πολίτες στη Σουηδία πρέπει να εγγραφούν στη χώρα καταγωγής τους πριν παντρευτούν στο εξωτερικό, για αυτό «και η μυστική κίνηση του Ντουπλάντις.

Έχει γίνει γνωστό μόνο χάρη σε έναν διοργανωτή αγώνων, και έναν καλεσμένο στον γάμο, που φανέρωσαν- με έμμεσο τρόπο- ότι ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης δεν θα αγωνιζόταν στη διοργάνωση του Ιουνίου επειδή θα βρισκόταν στις Κάννες για να γιορτάσει σωστά τον γάμο.

Τώρα που τα νέα έγιναν γνωστά, ο Ντουπλάντις δήλωσε στο Sport Bladet: «Δεν φοράω ακόμα το δαχτυλίδι και θα κάνουμε την πραγματική τελετή και τον γάμο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού».

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022, του 2023 και του 2025 παραδέχτηκε ότι δεν χάρηκε ούτε αυτός με τη διαρροή. Είπε: «Ίσως να ευχόμουν να μην έλεγε τίποτα. Ήμουν λίγο σοκαρισμένος που το είπε, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι ένας γάμος και συμβαίνει μια φορά στη ζωή. Αν χάσεις έναν ή δύο αγώνες - ποιος νοιάζεται;».

«Έχω αγωνιστεί όσες φορές θέλω τα τελευταία πέντε χρόνια. Αν πρέπει να χάσω έναν αγώνα λόγω ενός γάμου και να παντρευτώ τον έρωτα της ζωής μου, δεν πειράζει. Νιώθω μισοπαντρεμένος. Αλλά δεν φοράω το δαχτυλίδι. Όχι μέχρι την πραγματική τελετή τον Ιούνιο» συμπλήρωσε.

Και συνέχισε: «Κρατάω λίγο την αμερικανική παράδοση και περιμένω την τελετή. Νιώθω λίγο περίεργα. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό, υπάρχει πολλή αγάπη. Αλλά προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία για να το κρατήσουμε λίγο ιδιωτικό. Και νιώθω λίγο άβολα να μιλάω γι' αυτό».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Ιούνιο του 2020 σε ένα πάρτι. Η Inglander δήλωσε στη Vogue: «Μόλις είχα αποφοιτήσει από το λύκειο, δεν ενδιαφερόμουν για κανέναν εκείνη την εποχή. Ένιωθε σαν να τον είχα απορρίψει αμέσως».

Τελικά τα κατάφεραν, με τον Ντουπλάντις να κάνει την πρόταση γάμου στα Χάμπτονς σαν να είναι φωτογράφιση. Είπε: «Ήμουν πιο νευρικός από ό,τι στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Πηγή Sun