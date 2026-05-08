Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν έτοιμη να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας προκειμένου να παντρευτεί με τον αγαπημένο της, ωστόσο, όπως αποκάλυψε η ίδια, άλλαξαν τα σχέδιά τους λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ύστερα από την επίσημη ανακοίνωση του STAR για την επιστροφή του GNTM, το μοντέλο και παρουσιάστρια, αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν νωρίτερα, γεγονός που την εμποδίσει από το να οργανώσει σωστά και όπως θα ήθελε την τελετή του γάμου της.

«Σχόλασε ο γάμος!», σχολίασε με χιούμορ η ίδια ενώ αμέσως μετά αποκάλυψε ότι μεταφέρθηκε για το 2027.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στον Γρηγόρη Μπάκα και την κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέφερε: «Μεσημεριανό ελπίζω να τον κανονίσω τον γάμο μου τον Σεπτέμβρη, γιατί δεν θα παντρευτώ φέτος. Δυστυχώς και ευτυχώς μαζί! Θα ξεκινήσουν νωρίτερα τα γυρίσματα, οπότε… Σχόλασε ο γάμος».

Σε δεύτερο χρόνο, αποκάλυψε ότι ο γάμος της ήταν προγραμματισμένος για της αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την τοποθεσία καθώς υπάρχει περίπτωση να κρατήσει την ίδια για την τελετή που θα γίνει το 2027: «Τώρα που σου λέω ότι δεν θα γίνει ο γάμος, θα σου πω και πότε θα γινότανε. Αρχές Σεπτέμβρη θα γινότανε, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Δεν λέω πού θα γίνει, μπορεί να τον κάνουμε του χρόνου εκεί… Ο Γιάννης χάρηκε, ανακουφίστηκε, γιατί επειδή θα είχα γυρίσματα, θα έπρεπε να κανονίζει εκείνος. Λέω, απ’ το να φτάσω στο venue και να μην έχει τίποτα, άσε να το κανονίσω εγώ του χρόνου με την ησυχία».

Τέλος, σχολίασε τις προετοιμασίες που είχε καταφέρει να ολοκληρώσει μέχρι και σήμερα, χωρίς να έχει οριστικοποιήσει κάτι: «Είχα κάνει τις πρώτες διερευνητικές και είχα το location, έχουμε τους καλεσμένους, έχουμε δυο - τρία πράγματα. Εκατό είναι το όριο για τον αριθμό των καλεσμένων και η τοποθεσία είναι στη στεριά, στην Ελλάδα. Έχει και θάλασσα μπροστά».

