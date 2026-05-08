Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με το θεσμού της Eurovision. Ταξίδεψαν σήμερα για Βιέννη.

Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου δίνουν «φωνή» στη Eurovision και αναλαμβάνουν για μία ακόμη φορά την αναμετάδοση και περιγραφή του διαγωνισμού τραγουδιού.

Οι δυο τους έχουν ξεχωρίζει για τον τρόπο που μεταδίδουν όλες τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού με τις φωνές τους να είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένες με τον θεσμό. Με χιούμορ και αντικειμενική προσέγγιση, παρουσιάζουν κάθε διαγωνιζόμενοι μεταφέροντας τον παλμό του μουσικού διαγωνισμού στην Ελλάδα.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού θα διεξαχθεί φέτος στη Βιέννη στις 12, 14 και 16 Μαΐου, με την ελληνική αποστολή να βρίσκεται ήδη στην Αυστρία, προσθέτοντας τις τελικές λεπτομέρειες στην εμφάνιση του Akyla.

Το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου, το δίδυμο αναχώρησε για τη Βιέννη, ενώ πριν μπουν στο αεροπλάνο παραχώρησαν ορισμένες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

Η Μαρία Κοζάκου από την πλευρά της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι χαρούμενη και με μεγάλο ενθουσιασμό. Και με μεγάλη αγωνία. Αισθάνομαι ότι είναι η τελευταία στροφή πριν την τελική ευθεία… Εμείς πάμε τώρα για να δώσουμε μια πρώτη μάχη στον ημιτελικό. Να περάσουμε στον τελικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλοδεχούμενα. Ο Akylas είναι καταπληκτικός. Θα έχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνική παρουσία και ελπίζουμε να αρέσει στον κόσμο όσο αρέσει και σε εμάς».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καπουτζίδης, δήλωσε φαν του Akyla και μη αντικειμενικός για να κρίνει τη φετινή συμμετοχή, καθώς το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής του αρέσει πολύ: «Εγώ δεν είμαι πολύ αντικειμενικός, οπότε θα σας μιλήσω. Το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Αξίζει η πρώτη θέση. Είναι υπέροχο. Για μένα η Eurovision πάντοτε ήταν αυτό. Ήταν ένα παράθυρο στον κόσμο, ένα παράθυρο μέσα στη μοναξιά ή στη μοναχικότητα που είχα, γιατί δεν ήξερα που να κατευθυνθώ και σιγά σιγά έβρισκα και άλλους ανθρώπους που να τους άρεσε μέχρι που έγινε μια πολύ μεγάλη παρέα. Αυτό ήταν για μένα η Eurovision. Γι’ αυτό δεν μπορώ να συζητάω προγνωστικά και τέτοια και νομίζω ότι και ο Akylas η διαδρομή του μέχρι να φτάσει εκεί είναι πολύ παρεμφερής. Είναι ένα παιδί το οποίο κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Αυτό το βρίσκω εξαιρετικά συγκινητικό».

