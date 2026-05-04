Η εντυπωσιακή τούρτα της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά για τα 29 χρόνια έγγαμου βίου.

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς, αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά και ταιριαστά ζευγάρια της ελληνικής μουσικής σκηνής, με τη σχέση τους να είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες.

Το ζευγάρι, έχει καταφέρει να ταιριάξει τόσο σε προσωπικό – όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, με μερικές από τις συνεργασίες τους επί σκηνής να έχουν μείνει χαραγμένες στις μνήμες του κοινού.

Μάλιστα, ο Διονύσης Σχοινάς, την Πρωτοχρονιά του 1997, φρόντισε να χαρίσει στην σύντροφό του μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της ζωής της, κάνοντάς της πρόταση γάμου on – air.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι είχε δώσει το παρών στην εκπομπή της Ρούλας Κορομηλά, όταν ξαφνικά ο ερμηνευτής στάθηκε μπροστά στην αγαπημένη του και γονάτισε για της χαρίσει το δαχτυλίδι της πρόταση. Το πλατό είχε γεμίσει με μπαλόνια και λίγους μήνες αργότερα, το Μάιου του 1997, το ζευγάρι παντρεύτηκε.

Έτσι, με αφορμή την ημέρα οι δύο ερμηνευτές, δημοσίευσαν μερικά στιγμιότυπα προκειμένου να γιορτάσουν την ιδιαίτερη αυτή στιγμή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Καίτη Γαρμπή από την πλευρά της, δημοσίευσε μία φωτογραφία από την εμβληματική, πολύχρωμη και ιδιαίτερα ρομαντική τούρτα τους, η οποία έγραφε: «happy anniversary» και πάνω της είχε δύο ομοιώματα των δυο τους να κρατιούνται χέρι – χέρι.

Από την πλευρά του ο Διονύσης Σχοινάς, αναδημοσίευσε ένα στιγμιότυπο το οποίο απεικονίζει το ζευγάρι σε μία διαφορετική εκδοχή τη στιγμή της πρότασης γάμου.