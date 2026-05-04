Τα μηνύματα οδηγούν σε ιστοσελίδα, η οποία είναι παρόμοια με τον δήμο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα.

Την προσοχή των δημοτών εφιστά ο δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς επιτήδειοι στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα, στα οποία ζητούν να πληρωθούν πρόστιμα παραβάσεων.

«Τις τελευταίες ώρες αποστέλλονται μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα στα οποία αναφέρονται φερόμενες παραβάσεις, καθώς και σύνδεσμος σε ιστοσελίδα, η οποία παραπέμπει στον δήμο Θεσσαλονίκης», όπως έκανε γνωστό η δημοτική αρχή.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μάλιστα εκτός των διακριτικών του δήμου Θεσσαλονίκης, υπάρχει και κωδικός RF για την πληρωμή, αναφέρεται. Η εν λόγω ιστοσελίδα, όπως και τα μηνύματα είναι παραπλανητικά και στόχο έχουν να αποσπάσουν χρήματα με τρόπο παράνομο, επισημαίνει ο δήμος.

«Εφιστάται η προσοχή στους πολίτες να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή, παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Θεσσαλονίκης (politis.thessaloniki.gr), η οποία απαιτεί σύνδεση με κωδικούς ΑΑΔΕ συμπληρώνει η δημοτική αρχή», και καταλήγει τονίζοντας ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση απάτης, έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες διωκτικές αρχές.