Οι μετοχές της Samsung Electronics υποχώρησαν έως και 9,3% την Παρασκευή, καθώς το συνδικάτο εργαζομένων στη Νότια Κορέα επιμένει σε απεργιακές κινητοποιήσεις, παρά την πρόταση της εταιρείας για επανέναρξη διαπραγματεύσεων χωρίς προϋποθέσεις.

Οι συνομιλίες μεταξύ εταιρείας και συνδικάτου για μισθούς και μπόνους κατέρρευσαν αυτή την εβδομάδα, αυξάνοντας τις ανησυχίες για πιθανή απεργία στον μεγαλύτερο κατασκευαστή μικροτσιπ μνημών παγκοσμίως. Το συνδικάτο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για απεργία διάρκειας 18 ημερών από τις 21 Μαΐου, ενώ εμφανίζεται ανοιχτό σε νέες διαπραγματεύσεις μετά τις 7 Ιουνίου.

Η διοίκηση της Samsung κάλεσε τους εργαζομένους να επιστρέψουν στο τραπέζι των συνομιλιών και ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη διαμάχη, ενώ στελέχη της εταιρείας μεταβαίνουν στο εργοστάσιο της Πιόνγκτεκ για επαφές με τον επικεφαλής του συνδικάτου.

Η αβεβαιότητα για την παραγωγή και τις παραδόσεις επηρέασε έντονα το επενδυτικό κλίμα, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι μια μαζική απεργία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών και να ωφελήσει ανταγωνιστές όπως η SK Hynix.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της JPMorgan, η πιθανή απεργία θα μπορούσε να κοστίσει στην Samsung έως και 20 δισ. δολάρια σε λειτουργικά κέρδη.

Το ευρύτερο κλίμα στις αγορές επιβαρύνθηκε επίσης από δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι «η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται».

Οι αρχές της Νότιας Κορέας έχουν εκφράσει ανησυχία ότι μια παρατεταμένη απεργία θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη και τις εξαγωγές, ενώ εξετάζονται ακόμη και έκτακτα μέτρα μεσολάβησης, αν δεν υπάρξει συμφωνία.