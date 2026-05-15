Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Λήγει σήμερα, Πέμπτη 15 Μαΐου 2026, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, μέσω του οποίου οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ υπό μορφή ψηφιακής επιταγής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/youthpass, με τις πληρωμές να αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 31 Μαΐου 2026.

Το Youth Pass χορηγείται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και έχει διάρκεια ισχύος δύο ετών. Οι δικαιούχοι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για αγορές και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις.

Μεταξύ άλλων, το ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί σε αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ξενοδοχεία και καταλύματα, ταξιδιωτικά πρακτορεία, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων και σκαφών, αλλά και σε βιβλιοπωλεία, σινεμά, θέατρα, μουσεία, συναυλίες και γυμναστήρια.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται επίσης ηλεκτρονικά βιβλία, μουσική και ταινίες, κατασκηνώσεις, κάμπινγκ, σχολές χορού και πολιτιστικές δραστηριότητες.